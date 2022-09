Ciney privé de Medjo

La Rulles – Ciney (d. 11h)

Le compteur victoires débloqué, Ciney projette à renouveler cette performance dans le fief des promues luxembourgeoises. "Ce premier succès a fait du bien au moral des joueuses, on prend tout ce qui est possible, assure la coach, Fannie Vandesteene. Attention, à présent, à ce déplacement à La Rulles. Sur ce petit terrain, on sera attendues par de l’agressivité."

En confiance et dominante en ce début de saison, Medjo s’est occasionnée une entorse du poignet et sera alors absente une dizaine de jours. "C’est dommage de se passer d’elle, d’autant qu’elle n’aurait pas eu d’opposition, mais je ne me tracasse pas des masses, car nous avons des ressources." Elle récupère néanmoins Laurant.