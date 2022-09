Avec Wiebes en tête d’affiche de la Semois

La course reste internationale. Elle est toujours reprise en catégorie 2 à l’Union Cycliste Internationale. "Nous savions que ce serait une édition particulière avec la concurrence du Championnat du Monde en Australie, continue Gino Verhasselt au sujet du Mondial qui nécessite un long voyage et une période d’adaptation, au pays des kangourous, au décalage horaire. Mais nous aurons malgré tout un solide plateau. La formation World Tour DSM sera par exemple de la partie. Avec notamment Lorena Wiebes."

Soit une des meilleures du peloton féminin. Elle est actuellement deuxième du classement mondial. Championne d’Europe récemment, elle a remporté deux étapes du Tour de France cet été, dont celle des Champs-Élysées, mais aussi des classiques comme le Grand Prix de l’Escaut. Cette sprinteuse, véritable machine à gagner, compte vingt et un succès cette saison! Âgée de 23 ans, la Néerlandaise ne sera pas sur son terrain avec les côtes de la Semois, mais elle cherchera à obtenir de nouveaux succès à offrir à son équipe, qu’elle quittera la saison prochaine au profit de l’armada SD Worx.

Jusqu’à présent, les Néerlandaises ont toujours dominé sur les routes namuroises, avec Floortje Mackaij (de l’équipe DSM, déjà) l’an passé et Inge Van der Heijden. "Nous aurions dû avoir une autre équipe World Tour des Pays-Bas avec les Jumbo-Visma, mais elle vient de déclarer forfait à cause de trop d’absentes, des filles parties en Australie ou positives au Covid. Mais nous aurons les UAE et d’autres belles équipes, comme Cofidis, Ceratizit-WNT, les Plantur-Pura". Qui viennent de dominer le Grand Prix de Wallonie.

Devant chez Fiona

"Le parcours sera à nouveau bien corsé. Concernant la première étape, on pourrait penser qu’elle est un peu facile, mais il y aura quand même du relief, ajoute Gino Verhasselt. Quand nous avons dessiné le parcours, nous avons veillé à passer devant la maison de la cycliste de la région, Fiona Mertens. Cela mettra de l’ambiance! La plus dure des deux étapes sera certainement la deuxième, autour de Bertrix."