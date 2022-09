Sylvain Moniquet n’en est qu’à sa seconde saison chez les pros. Mais ce sera, déjà, sa cinquième participation au Grand Prix de Wallonie. « Je n’y ai pas toujours eu de la chance », rappelle le grimpeur de Landenne. Il y avait participé une première fois en 2017, quand il évoluait dans la formation continentale AGO-Aqua Service. Il avait été contraint à l’abandon, à cause d’une chute impressionnante, à pleine vitesse, dans la descente menant vers Annevoie alors qu’il était dans le bon peloton de cette édition dominée par Tim Wellens. Un an plus tard, il avait été au bout, se classant 68e. « Je me rappelle que j’étais dans un petit gruppetto, j’étais avec mes coéquipiers Tom Van Vuchelen et Tom Pestiaux. On y avait fait la course entre nous dans la Citadelle. Ils m’avaient lâché : j’étais mort… »

Sylvain Moniquet, ici à son arrivée à Montréal. © Julien Gillebert

Un an plus tard, il se hisse à la vingt-quatrième position en 2019. Repris au sein de l’équipe nationale, il y avait attaqué dans la montée de Tienne-aux-Pierres en compagnie de Laurens Huys. « Nous y avions battu le record de l’ascension, nous avions eu le KOM (NDLR : pour King of the Montain) sur le site Strava. » Il avait ensuite été rattrapé par le groupe des hommes forts, dont le futur vainqueur Krists Neilands.

Il avait à nouveau été contraint à l’abandon lors de sa participation suivante, en 2021. « J’avais été impliqué dans une chute avec mon coéquipier Stef Crass avant à Yvoir, avant d’arriver sur la Meuse », précise-t-il.

Il espère une édition sans heurt, ce mercredi. Avec la volonté de se faire plaisir. « Je suis content que le parcours retrouve la Citadelle de Namur, poursuit Sylvain Moniquet. Ce n’est pas une côte qui me convient super bien, mais je préfère cette montée que l’autre versant. Et puis, la Citadelle de Namur, c’est la côte par excellence de notre région. Tout cyclotouriste y passe inévitablement. Ce n’est pas celle que je grimpe le plus à l’entraînement, je vais plus chercher les longues bosses comme celles de Lustin ou de Tienne-aux-Pierres. Mais je la monte quand même régulièrement, notamment quand je fais un Coffee-ride (NDLR : une sortie cool, de récupération, avec un arrêt dans un café) pour boire un café au Panorama. »

Ce mercredi, il ne compte pas la monter sur le petit plateau ni en retenue. Il y donnera tout. Avec l’espoir d’y être encore avec les meilleurs. Ou mieux, d’avoir réussi à anticiper les hostilités dans les montées précédentes, comme celle de Tienne-aux-Pierres, avec le groupe des hommes forts. « J’y aurai de l’ambition pour aller chercher un bon résultat, termine-t-il. Tout comme j’espère un jour pouvoir y jouer la victoire. »

« Cela va être génial, mais ça va piquer ! »

Ce sera une belle première. Ce mercredi, le Grand Prix de Wallonie va se décliner pour la première fois au féminin. Un rendez-vous que ne voulait pas manquer Fiona Mertens. La cycliste de Beauraing y sera au départ avec l’envie de s’y faire plaisir. « Ma condition est bonne, raconte la cycliste de la formation Bingoal-Wallonie Bruxelles Ladies. J’ai préparé au mieux les deux grosses courses de cette semaine, ce Grand Prix de Wallonie et le Tour de la Semois, vendredi et samedi. J’espère que le travail va payer. J’ai fait le choix de ne pas rouler à Fourmies dimanche. » Afin d’avoir de la fraicheur pour cette belle semaine wallonne.

« Ce sera très chouette mercredi. Une course en Wallonie, c’est déjà super, mais arriver à la Citadelle, c’est vraiment génial. Il va y avoir du monde pour nous encourager. J’ai vraiment envie de bien faire et de mettre en application le travail effectué à l’entraînement pour cette course… Je vais tout donner pour arriver avec les meilleures à la Citadelle. »

La Beaurinoise Fiona Mertens se réjouit de participer à ce premier GPW féminin. ©Paul Hinninck

Vu le relief annoncé, elle s’attend à une course difficile… « C’est un beau parcours mais exigeant, termine Fiona Mertens. Il va falloir s’accrocher. On a fait la reconnaissance mercredi passé. Cela va piquer dans le final, avec les dernières côtes avant l’arrivée (dont Tienne-aux-Pierres). Il faudra encore en avoir dans les pattes. On annonce en plus une météo pas super mais cela peut justement m’avantager. »