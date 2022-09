P1: Anhée A avec un effectif impressionnant (+ tous les noyaux de P1 Dames & Messieurs)

La première formation mosane a notamment reçu le renfort de cinq ex-éléments de la N3 de Profondeville, qui a disparu du paysage en fin de campagne passée. "Elles souhaitaient rester ensemble. Je dispose donc d’un gros noyau de seize filles.Et tout le monde était là pour ce premier match. Ce sera à moi de gérer cette abondance sur la longueur. Mais toutes savaient au départ à quoi elles s’engageaient", signale celui qui encadrait une P1 dames luxembourgeoise la saison dernière, après des expériences en P2 et P3 messieurs.

"Je n’avais pas vraiment reçu de propositions cet été. Puis, Anhée est venu vers moi par l’entremise de Marvin Nicolas, qui avait été sollicité par le club mais n’était pas intéressé. Et, quand j’ai pris connaissance des transferts réalisés et des objectifs poursuivis, je me suis rendu compte qu’il s’agissait d’un très beau challenge à relever. D’autant que l’équipe restait déjà sur une belle campagne, en ayant terminé quatrième."

Déjà un duel au sommet à Romedenne

La barre a logiquement été placée un peu plus haut, pour cette saison. "On vise clairement la montée et, quand je vois l’investissement des joueuses jusqu’ici, c’est une ambition réaliste. L’entraînement où les rangs étaient le moins fournis, j’avais quand même neuf ou dix filles", précise l’entraîneur, qui a déjà repéré trois gros concurrents parmi les futurs adversaires. "Je ne connais pas toutes les équipes, mais Romedenne et Jemeppe, qui ont aussi pu récupérer des joueuses de nationales, et Tellinam, qui est mon club de provenance, me semblent costauds aussi. On verra déjà ce qu’il en sera ce samedi, puisqu’on se rendra justement à Romedenne."

Le lendemain, l’attaquant de Floreffe inaugurera le parcours des Sambriens en nationale 3, à Leefdaal. "Je devrai parfois courir un peu pour combiner les deux, mais je veux remercier le comité d’Anhée, qui a bien travaillé pour que mon planning s’agence au mieux. Il n’y a que pour deux matchs que ce sera plus compliqué."

Les noyaux

Messieurs

Anhée

Coach: Alain Boreux.

Noyau: Bador Raphaël, Boussifet Grégory, Cordy Maxime, Degueldre Florian, Desprets Benjamin, Guillaume Simon, Liégeois Alexandre, Marichal Axel, Michel Antonin, Nicolas Marvin, Proot Gilles, Remiche Frédéric.

Arsimont

Coach: Emilien Piret.

Noyau: Amato Justino, Amato Livio, Fockedey Romain, Godfroid Allan, Larsimont Rémy, Moreau Nathan, Piret Emilien, Rousseau Romain, Simon Corentin.

Beauraing

Coach: Bertrand Detal.

Noyau: Bulaqui Wilson, Deparpe Cédric, Detal Bertrand, Dubois Martin, Lambert William, Lambilotte Théo, Lepoivre Maxim, Lhoist Laurent, Nihoul Pierre-Lou, Pieroux Nicolas, Pochet Thomas, Poncelet Damien.

Doische

Coach: Rudy Moreau.

Noyau: Ballériaux Hugo, Denil Quentin, Desmanet Baptiste, Desmanet Lucien, Desmanet Thibaut, Gérain Arnaud, Hélas Théo, Le Mangouero Bryan, Simon Alex, Simon Amaury, Simon Dorian, Simon Nicolas, Simon Sébastien, Tarouansaïd Mathys.

Floreffe B

Coach: Fabrice Mouillard.

Noyau: Adam Shen, Bodson Vincent, Boitrelle Geoffrey, Brichard Colin, Caubergs Théo, Daffe Antoine, Demptinne Simon, Duport Richard, Mastrolilli Jonas, Mattelart Grégoire, Mouillard Fabrice, Mouillard Hugo, Titeux Nicolas, Antoine Raphaël.

Jemeppe B

Coach: Diana Begaux.

Noyau: Berger Cyril, Berger Axel, Marlier Louis, Delannoy Thomas, Cacciatore Nicolas, Agnoli Cédric, Agnoli Mathéo, Bouche Julien, Thyrion Joshua, Jamotton Noé, Jamotton Ludovic, Debrul David, Scharroo Loïc, Lorie Alex, Lorie Jérémy, Locaux Pierre.

Lesse & Lhomme B

Coach: Adrian Revret.

Noyau: Beyls Kevin, Revret Adrian, Colpaert Nicolas, Dumont Antoine, De Ponthier Justin, Defèche François, Nicolas Logan, Landrieu Pascal, Wenmacker Manoë, Remacle Thibault, Goffinet Romain, Peret Rémi, Jaroszewski Boris, Leleu Gilles, Galerin Julien.

Namur B

Coach: Vincent Jonckheer.

Noyau: Boussifet Nicolas, Collin Antoine, Collin Théo, Debroux Lorrain, Gaussin Damien, Herman Nathan, Jonckheer Vincent, Robin Benjamin, Taziaux Luca, Taziaux Mathieu, Vecchiato Luc, Deschamps Ulysse, Brasseur Léo, Dewasmes Alexis, Frand Aurélien, Gaussin Lilien, Lebon Loan, Nelis Charlie, Magnette Gaston, Somers Brieuc.

Ohey

Coach: Cédric Vigneron.

Noyau: Abraham François, Bouret Vincent, Cliche Pablo, Fialho-Fadista François, Hanosset Louis, Herman Corentin, Honhon Sébastien, Lallemand Thomas, Libert Arthur, Roquet Shôta, Roquet Shunské, Rosolen Jérôme, Sowa Côme, Sowa Maxence, Vigneron Cédric.

Dames

Anhée A

Coach: Bastien Lorent.

Noyau: Cangini Nina, Deroeux Barbara, Deroeux Charlotte, Dolotkazina Rimma, Hinck Justine, Iser Cynthia, Jacquet Madisson, Laloux Pauline, Lampecco Christina, Leroi Marine, Leroy Leah, Maurer Géraldine, Mirgaux Mailys, Paquet Elise, Veloso Laranjeira Madalena, Weynant Emilie.

Anhée B

Coach: Nicolas Pieroux.

Noyau: Boreux Norah, Bourtembourg Elodie, Gilain Léa, Goffin Julie, Hermant Clémence, Lambert Maureen, Malherbe Nathalie, Martin Sophie, Michaux Cloé, Prouvé Ilona, Rousseaux Justine, Thirot Koralie.

Ciney B

Coach: Benoît Ancis.

Noyau: Bouchat Juliette, Constant Valérie, Detal Elise, Dormal Pauline, Lapaille Pauline, Michel Camille, Minet Saskia, Pluymers Anchalée, Puissant Caroline, Riga Gaëlle, Thomas Margot, Vedroodt Sara.

Doische

Coach: Rudy Moreau.

Noyau: Bentz Anne-Sophie, Dereppe Sarah, Hicheur Pauline, Lespagnard Virginie, Pauly Florence, Plun Amélie, Plun Anaé, Rolin Jennifer, Sellier Constance, Servotte Pauline, Simon Aude, Simon Tifany, Mathot Julie.

Gedinne

Coach: Alexandra Fuchs.

Noyau: Collard Laura, Dawagne Anaëlle, Hustin Isabelle, Lambert Marie, Martin Pauline, Mathieu Emeline, Perpète Fanny, Theret Valentine, Trigalet Pauline, Trigalet Toinette, Vermersch Marine.

Gembloux C

Coach: Alain Goffin.

Noyau: Chalmagne Camille, Delisse Anaëlle, Doneux Lou, Uwamariya Angélique, Vandevelde Romane, Vermeiren Emilie, Zahraienko Veronika + des filles de P4.

Jemeppe B

Coach: Janina Fedotova.

Noyau: Manon Guignet, Delecaut Laura, Binard Clémentine, Hendrickx Elisa, Lempereur Emilie, Charlier Jennifer, Dache Manon, Nicolas Mélanie, Lopez Melissa, Jonckheer Stéphanie, Dereppe Valentine, Polet Charlotte.

Namur C

Coach: Olivier Gilson.

Noyau: Chaway Virginie, Duchateau Chloé, Gandus Sara, Gobert Myrèse, Goffinet Céline, Lemmens Sarah, Rondiat Elise, Thonnart Céline, Tournay Magali, Vanderhoeven Laura, Vanheghe Séverine, Vieslet Marie.

RNV A

Coach: Fabrice Fossépré.

Noyau: Bonet Vanessa, Bouchat Léonie, Davister Céline, de Grunne Francisca, Fourrez Marie, Galerin Catherine, Heinen Rachel, Mathieu Justine, Mathy Emilie, Scheffer France, Stevens Margot, Trapletti Christel.

RNV B

Coach: Frédéric Remiche.

Noyau: Anselme Maïté, Candiracci Julie, Degueldre Maureen, Deguelle Valentine, Fécherolle Valentine, Hendrick Rosalie, Hostaux Eugénie, Hostaux Marie, Jeangout Léa, Jeangout Romane, Pestiaux Céline, Pirson Lola, Van Huffelen Isabelle, Watelet Charline.

Romedenne

Coach: Céline Roulin.

Noyau: Colonval Laura, Hicheur Mathilde, Magis Jade, Marotte Noémie, Paquay Juliette, Roulin Aurélie, Roulin Marie, Spellers Gaëlle, Thiry chloé, Varé Eva.

Tellinam

Coach: Pol Marchandisse.

Noyau: Bovy Charlotte, Bovy Lola, Coleau Lauralee, Dambly Pauline, Forys Isaline, Giard Ambre, Giard Line, Gillard Justine, Gruslin Athénaïs, Herman Emilie, Jaroszewski Katja, Lallemand Louise.