Elle s’est révélée pleine de surprises, pour la bonne raison que quatre de nos joueuses vont devenir mamans. L’effectif ne sera donc pas vraiment celui sur lequel on comptait au départ. Heureusement, on a pu entériner les arrivées d’Audrey Kinet et de Manu Riga, pour disposer d’un noyau de dix éléments. Ces filles sont venues frapper à notre porte. Et cela ne tombait pas trop mal, vu la situation. Elles vont nous aider à tenir la route. On a donc pu reconstruire un groupe, mais ce n’est évidemment pas la meilleure préparation qui soit, surtout si on y ajoute les secondes sessions pour les étudiantes et celles qui ont profité de cette intersaison pour subir de petites opérations.

Quels sont les buts que vous avez pu vous assigner?

L’objectif sera évidemment le maintien. Et continuer à travailler avec les jeunes. La composition de notre série, ça ne me tracasse pas beaucoup. Ce dimanche, on est allé affronter la N3 de Zoersel, en coupe Interfédérale. Malgré le score de 3-0, on y a livré un bon petit match, avec les huit filles présentes. J’en suis super-satisfait. J’espère qu’on reproduira cela samedi, face à Lesse & Lhomme, même si cette équipe a plus d’expérience que nous. Mais on n’a pas le choix, il faudra grappiller des points à gauche et à droite. Notre calendrier n’est pas top, non plus. On aura beaucoup de matchs à domicile au premier tour et, forcément, nettement moins au second. Cela m’ennuie un peu.

Vous avez rencontré un souci d’homologation de terrain. Comment cela s’est-il résolu?

La FVWB a homologué le terrain central du complexe, pour nos matchs de promotion. Mais pas les autres, à cause notamment des paniers de basket. On aura moins d’espace, latéralement. Ce sera un peu gênant.

Vous occupez aussi le rôle de directeur technique. Comment l’envisagez-vous?

Je veux surtout partager mon expérience avec les autres entraîneurs, en particulier ceux des seniors, Oriane Delhez s’occupant de la coordination en jeunes. On souhaite aussi mettre en place une structure plus efficace, notamment pour faciliter le passage de joueurs d’une équipe à l’autre. Chez les garçons, nous sommes présents dans les trois divisions provinciales. Mais chez les filles, nous alignons deux P2 et deux P4. L’idéal serait, là aussi, d’avoir une formation à chaque échelon.

On parle de votre P1 messieurs comme d’une potentielle candidate au titre. Vous confirmez?

Sur papier, le groupe est vraiment pas mal, en effet. Mais il a perdu deux éléments, pour raisons professionnelles. On espère que mon fils Thomas et Corentin Herman, qui viennent de la N3 de Bouillon, tireront le groupe vers le haut, avec un très bon coach en la personne de Cédric Vigneron. En tout cas, ça a l’air de bien fonctionner pour l’instant. Et les jeunes vont se développer encore plus vite que prévu.

Comme le club dans son ensemble, on dirait.

Oui, il grandit bien. Mais il ne faudrait pas que cela aille trop vite non plus. Ohey doit rester un club familial. Et, s’il arrive à propulser plus haut certains de ses espoirs, on en sera très contents.

Les noyaux

Ciney

Coach: René Malengreaux.

Noyau: Anciano Mattéo, Devresse Thomas, Farineau Kevin, Hanchir Simon, Henrot Pol-Emile, Henrot Guillaume, Hesbois Jean Benoît, Hobe David, Pierret Louis, Pierret Clément, Renier Gaël, Stasse Arcady, Teboh Eric, Vanoeckel Guillaume.

Jemeppe

Coach: Jérôme Cornet.

Noyau: Belva Denis, Capuzzo Marc, Chiliatte Sylvain, Delhaye Dimitri, Denis Guillaume, Godfroid Nicolas, Henry Clémentin, Henry Corentin, Hody Benoît, Hubert Nico, Josseaux Jérôme, Mauroy Thibault.

Lesse & Lhomme

Coach: Estéban Revret.

Noyau: Pittolo Joey, Renard Marceau, Devresse Jacky, Chenoy Lucas, Focant Romain, Soroge Eliott, Vandenbussche Louis, Renard François, Gillain Maxime, Louviaux Arnaud, Dambly Justin, Hoscheit Simon, Libert Célestin.

Walhain B

Coach: Serge Kerres.

Noyau: Andouard Pierre-Victor, Billard Antoine, Billard Jean-Martin, Dardenne Jérôme, Hellinckx Jérôme, Huvelle Hadrien, Jakubowski Jacek, Kerres Serge, Koulberg Michaël, Lebecque Raphaël, Marchal François, Mengal Dominique, Nassar Alexis, Petit Kenny.

Walhain C

Coach: Michel Hourlay.

Noyau: Simar Sébastien, Belemans Fabian, Brakel Louis-Jean, Dauvin Denis, De Georgi Hugo, Delcroix Julien, Delcroix Florent, Dewaerseggers Teddy, Faelens Sami, Hamelryckx Pierre-Louis, Henry Pierre, Hourlay Michel, Lardel Jean-Patrick, Liefooghe Alexandre, Tilmant Nicolas, Vandercuylen Sacha.

Beauraing

Coach: Alexandra Fuchs.

Noyau: Caroline Brack, Hélène Detal, Hélène Herman, Noémie Hermant, Cathy Javaux, Céline Maldague, Amandine Marichal, Adeline Monfort, Cécilia Mottet, Catherine Noël, Floriane Mathieu, Julie Champagne, Maéva Stompf, Stacy Cabaret.

Floreffe

Coach: Fabio Cocchini.

Noyau: Bille Mathilde, Debry Laura, Delfosse Rachel, Deserranno Amélie, Fraiteur Valentine, Hocq Jordane, Jacques Joéline, Lauwaert Elise, Lenoble Lucie, Mathieu Catherine, Mathieu Pauline, Michelizza Elise, Panis Fabienne, Rossi Mathilde, Salmon Aurélie, Tarantino Sarah.

Gembloux B

Coach: Claudia Piccolo.

Noyau: Albert Louise, Lebrun Juliette, Prager Clémence, Puissant Léna, Santos Clara, Vansilliette Laurine, Yastrub Uliana.

Jemeppe

Coach: Fabrice Fossépré.

Noyau: Gilson Valentine, Delguedre Tiffany, Mathijs Melina, Rorive Helen, Vansiliette Emelyne, Elet Madeline, Cappuzo Aurélia, Colin Flore, Nihoul Camille, Tavier Charline, Beudels Aurore, Van Merhaeghe Marie, Lefour Virginie.

Lesse & Lhomme

Coach: Romain Focant.

Noyau: Marchais Edeline, Letecheur Marie, Letecheur Clémence, Revret Ophélie, Martin Laurine, Marchais Sélène, Fisson Inès, Dufoing Jeanne, Motet Emilie, Van Overmeire A.-C., Bodart Margot, Valetti Léa, Lejeune Lynn, Soroge Magda, Gabriel Emma.

Namur B

Coach: Olivier Gilson.

Noyau: Boone Mia, Boumaaza Asmae, Bureau Clarisse, Dailly Christelle, Dardenne Pauline, Debackere Emy, Hubeaux Léa, Leone Justine, Léonard Chloé, Mazuin Erine, Oger Léna, Verbaenen Aurélie, Wayemberg Laure.

Ohey

Coach: Philippe Lallemand.

Noyau: Borlon Sybille, Breulet Laetitia, Cliche Shamsy, Dachelet Vinciane, Delhez Alix, Delhez Oriane, Kinet Audrey, Leboutte Noëlle, Lengelé Emma, Libert Justine, Riga Emmanuelle, Thérasse Victorine, Tillieux Charlotte.