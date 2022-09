Une Corribocq des plus pentues à Purnode

Il y a plus de 50 mètres de dénivelé positif par boucle, avec une côte de 200 mètres pour débuter. Sur la boucle unique, Alexandre Coria et Mathilde Bernard se montrent les plus rapides. Au terme des deux boucles, Yoan Golinveau est le premier à rallier la ligne d’arrivée. "Après m’être décidé seulement la veille de participer à cette petite corrida, très difficile, près de la maison. Après environ 300 mètres, au-dessus de la grosse bosse du parcours, j’accélère et je parviens à lâcher mes adversaires. Je gère ensuite mon avance sur le reste du parcours", raconte le vainqueur. Aglaé Laloux, première dame, se laisse aussi surprendre par la difficulté du tracé. "Quand on me dit corrida, je pense à quelque chose de plat. Mais ce n’est pas du tout le cas, s’amuse Aglaé. Le parcours animé par les supporters et l’ambiance nous porte toutefois au-dessus de ce mur, gravi à deux reprises en ce qui me concerne". La plus longue distance du jour, les 10 kilomètres, est remportée par Grégory Hermant et Stéphanie Ernoux. "On s’est alignée sur la course avec mes colocataires. L’ambiance est familiale et les gens souriants. Je me prends au jeu voyant qu’il n’y a pas énormément de concurrence et fais tout pour décrocher la première place", commente la gagnante.