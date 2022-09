Un zéro pointé pour les Fagnards

Le problème vient entre autres de l’attaque. Après trois journées, les Fagnards n’ont pas inscrit le moindre but. "On a joué cette fois-ci un système sans réel numéro 9 ou pivot, explique le défenseur fagnard. En 90 minutes, on ne s’est pas créé énormément d’occasions. Il manque à chaque fois un point d’appui dans le rectangle adverse ou le dernier geste. Si on ne marque pas, on ne peut pas gagner un match. Il va falloir se remettre rapidement en question pour ne pas manquer le train en marche."

Le coach Gabor Bukran rajoutait: "Nous n’avons pas été assez bons en attaque, explique le mentor. On ne peut pas amener du danger dans la défense adverse si on fait toujours les mauvais choix ou qu’on perd bêtement des ballons".