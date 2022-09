Un nouveau partenariat pour Belgrade avant les trois coups

Alors que la reprise du championnat de D3 (ou TDM2) s’annonce dès dimanche prochain contre Hasselt pour l’équipe « A », vendredi soir, les Belgradois étaient invités chez leur nouveau sponsor principal, un garage bien connu de Naninne. Une belle occasion pour se retrouver mais aussi pour saluer ce nouveau partenariat qui devrait permettre à Belgrade de s’assurer une certaine sérénité pour les cinq prochaines années. Présents et vêtus de leur nouvel équipement, joueuses et joueurs des quatre équipes seniors (P1 dames, D3, R2 et P2 hommes) ont également été mis à l’honneur. « Avec 25 équipes, le club de Belgrade est devenu le premier club de la province avec une équipe en D3, seul représentant namurois à cet échelon, a rappelé Éric Tillieux, porte-parole du club. Cette nouvelle collaboration nous permettra de continuer à faire progresser le club et pas seulement les équipes seniors mais aussi les jeunes sur qui nous comptons beaucoup et en qui nous faisons confiance depuis de nombreuses années avec, pour les diriger, des entraîneurs compétents. »