Sylvain Moniquet: «J’espère y jouer la victoire un jour»

Un an plus tard, il se hisse à la vingt-quatrième position en 2019. Repris au sein de l’équipe nationale, il y avait attaqué dans la montée de Tienne-aux-Pierres en compagnie de Laurens Huys. "Nous y avions battu le record de l’ascension, nous avions eu le KOM (NdlR: pour King of the Montain) sur le site Strava (NdlR: bien connu des cyclistes)."Il avait ensuite été rattrapé par le groupe des hommes forts, dont le futur vainqueur Krists Neilands.

Il avait à nouveau été contraint à l’abandon lors de sa participation suivante, en 2021. "J’avais été impliqué dans une chute avec mon coéquipier Stef Crass avant à Yvoir, avant d’arriver sur la Meuse", précise-t-il.

Il espère une édition sans heurt, ce mercredi. Avec la volonté de se faire plaisir. "Je suis content que le parcours retrouve la Citadelle de Namur", poursuit Sylvain Moniquet. "Ce n’est pas une côte qui me convient super bien, mais je préfère cette montée que l’autre versant. Et puis, la Citadelle de Namur, c’est la côte par excellence de notre région. Tout cyclotouriste y passe inévitablement. Ce n’est pas celle que je grimpe le plus à l’entraînement, je vais plus chercher les longues bosses comme celles de Lustin ou de Tienne-aux-Pierres. Mais je la monte quand même régulièrement, notamment quand je fais un Coffee-ride (NdlR: une sortie cool, de récupération, avec un arrêt dans un café) pour boire un café au Panorama."

Ce mercredi, il ne compte pas la monter sur le petit plateau ni en retenue. Il y donnera tout. Avec l’espoir d’y être encore avec les meilleurs. Ou mieux, d’avoir réussi à anticiper les hostilités dans les montées précédentes, comme celle de Tienne-aux-Pierres, avec le groupe des hommes forts. "J’y aurai de l’ambition pour aller chercher un bon résultat", termine-t-il. "Tout comme j’espère un jour pouvoir y jouer la victoire."