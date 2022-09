Natoye assure, Beez inquiète

Au terme d’un derby peu emballant, la victoire s’est tournée vers Natoye, plus à la hauteur de l’événement offensivement. "Quand le marquoir affiche 23-27 à la mi-temps, tout est dit, concède le coach, Laurent Costantiello. Ce n’est pas digne d’un match de régionale. Une nouvelle fois, les occasions de marquer étaient présentes mais on s’est montré maladroits, pas toujours inspirés. Il est vrai que l’adversaire, bien en place, ne donnait pas grand-chose de facile. Heureusement, on a attaqué le troisième quart en étant plus relâché, avec le coup de chaud de Pirlot. Nous avons alors montré un autre visage. C’est sans doute dû à une question de rythme et de confiance. En tout cas, nous ne rechignons pas sur ce succès, très positif, car nous étions sur un match piège."