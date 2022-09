Morici n’est plus le propriétaire de la Jeunesse Tamines

Changement de propriétaire à Tamines: Paul Locicero reprend en effet le club. Après trois années passées à la tête des « Alloux », Ludovic Morici veut prendre du recul par rapport au football. « J’ai des priorités dans la vie et c’est ma famille, confie-t-il. S’occuper d’un club prend beaucoup de temps et je n’ai justement plus ce temps-là. Il n’y a pas eu de dispute au sein du comité, je veux simplement me consacrer à ma vie familiale et professionnelle. »