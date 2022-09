Le off-day mosan

Après 40 minutes, l’écart entre les deux formations namuroises était très important (36-71). "On a manqué d’impact et de hargne dans le jeu, juge le mentor des Sharks. Ce n’est pas normal de se retrouver à seulement deux fautes d’équipe à la fin du quart lors d’un derby. Pour moi, un derby, il faut y aller, il faut se battre, il faut de la hargne. Après, nous sommes tombés sur une équipe de Boninne qui jouera le top de la R2. De notre côté, nous jouerons le maintien et je suis certain que nous atteindrons notre objectif."