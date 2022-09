Jogging et trail des As à Godinne: Entre performance et émotion

Crestan perd au «pierre papier ciseau»

La plus petite distance de la soirée, longue de 4 kilomètres, attire souvent les plus jeunes, à l’image de Mattéo Cadelli, qui s’impose. La cousine d’Antoine, Marie Pochet, en fait autant chez les filles. Peu d’organisations peuvent se vanter de compter des athlètes olympiques dans ses participants, ce qui est le cas du Trail des As, sur les 8 kilomètres, avec la participation d’Eliott Crestan, spécialiste du 800 mètres. La victoire se joue entre Eliott et son partenaire d’entraînement et ami, Bastien Marinx, au "pierre papier ciseau", au profit de ce dernier.

"Le dénivelé n’est pas le même que dans mes courses habituelles, s’amuse Eliott. Mais je suis content de pouvoir partager la course avec Bastien, en la mémoire de ses deux amis". L’émotion est au rendez-vous pour Bastien, ému de pouvoir dédier cette victoire à Adelin et Antoine. "Au moment des inscrites, on alterne entre pluie et soleil. Quand les mamans d’Adelin et d’Antoine arrivent, l’éclaircie en fait autant et un large arc-en-ciel apparaît. Je crois qu’ils n’étaient pas très loin de Mont ce vendredi", souligne le vainqueur.

Un couple au palmarès

La plus longue distance de 16 kilomètres permet à l’un des couples les plus sportifs de la région, Jérémy Morren et Stéphanie Cappelle, d’ajouter une victoire à leur palmarès. "Le tracé est assez roulant mais très complet, avec du monotrace, des passages roulants, des techniques et quelques beaux murs, le tout pimenté par la pluie les heures précédentes", s’amuse celui qui évite la pluie, grâce à une allure assez relevée. Tout juste rentré du GR20 en Corse, les amoureux semblent avoir retrouvé leurs jambes.

"Malgré un petit souci de débalisage, je peux retrouver mon chemin et repartir tout aussi motivée et en parvenant à redépasser les autres égarés", ajoute Stéphanie.

Résultats

4 kilomètres

1. Cadelli Matteo 00:16:12, 2. Hottias Julien 00:18:20, 3. Widart Robin 00:21:34, 4. Jaumotte Gaspard 00:00:15, 5. Nysten Gabriel 00:22:16, 6. Kinique Maxime 00:22:21, 7. Collin Sacha 00:22:29, 8. Pochet Marie 00:23:27, 9. Pholien Arthur 00:24:09, 10. Pholien Victor 00:24:10, 11. Della Rocca Eva 00:24:18, 12. Andermack Rafaelle 00:24:22, 13. Goffinet Louis 00:24:50, 14. Dublet Geraldine 00:24:54, 15. Joby Asher 00:25:14, 16. Martin Henri 00:26:06, 17. Otte Anne-Christine 00:26:11, 18. Van Damme Marion 00:26:22, 19. Van Damme Axel 00:26:23, 20. Grawez Nathalie 00:26:27, 21. Pochet Lucie 00:26:28, 22. Widart Lucie 00:27:24, 23. Mouvet Anne 00:28:02, 24. Pinon Steve 00:28:03, 25. Tripnaux Gilles 00:28:15, 26. Dupont Gregoire 00:28:33, 27. Zhou Jiawei 00:29:29, 28. Pholien Laurence 00:29:53, 29. Wenin Mathieu 00:31:52, 30. Blanckart Christelle 00:32:17, 31. Trompette Anna 00:32:53, 32. Berguno Natalie 00:32:54, 33. Genin Florence 00:33:05, 34. De Hepcee Fanny 00:33:08, 35. Depré Lucie 00:33:18, 36. Coget Zoe 00:33:30, 37. Detrembleur Lea 00:33:30, 38. Delvigne Aurore 00:33:40, 39. Demets Francois 00:34:18, 40. Perat Laurie 00:34:23, 41. Durant Lucie 00:34:26, 42. Hubaut Gaspar 00:34:38, 43. Daoust Zoe 00:34:39, 44. Goudeseune Micheline 00:47:16, 45. Pochet Camille 00:52:48, 46. Ledoyen Laure-Anne 00:52:50, 47. Van Twembeke Colin 00:52:51

8 kilomètres

1. Marinx Bastien 00:29:38, 2. Crestan Eliott 00:29:39, 3. Decarpentrie Mathias 00:32:17, 4. Tripnaux Axel 00:34:30, 5. Charlot Michael 00:34:36, 6. Herman David 00:35:24, 7. Fischer Francisco 00:35:33, 8. Roelants Romain 00:35:35, 9. Braibant Kevin 00:36:10, 10. Dupriez Mael 00:37:52, 11. Collet Antoine 00:38:05, 12. Coquet Yannick 00:38:14, 13. Pochet Maximilien 00:38:30, 14. Martens Adrien 00:38:30, 15. Ossemann Thomas 00:38:31, 16. Colinet Benoit 00:38:39, 17. Tasiaux Damien 00:38:55, 18. Gerboux Jullien 00:39:23, 19. Sandron Alexi 00:39:40, 20. Poot Steve 00:40:00, 21. Speer Mathieu 00:40:13, 22. Duriau Loris 00:40:24, 23. Defresne Jean-Francois 00:41:20, 24. Weynent Francois 00:41:30, 25. Lampeno Andy 00:41:30, 26. Vermeulen Matthieu 00:41:30, 27. Mullier Tom 00:41:31, 28. Garigliany Jonathan 00:41:36, 29. Buchkremer Jean-Philippe 00:41:41, 30. Vandekerchoven Celine 00:41:41, 31. Simon Regis 00:42:07, 32. De Becker Fabian 00:42:07, 33. Collin Damien 00:42:30, 34. Delanghe Yves 00:43:03, 35. Dessales Anais 00:43:43, 36. Mostenne Louise 00:43:43, 37. Martin Louis 00:43:43, 38. Rosiere Justin 00:43:47, 39. Minet Laurent 00:43:52, 40. Romnée Shanon 00:44:08, 41. Fraselle Herve 00:44:12, 42. Lericque Gregory 00:44:40, 43. Protti Laura 00:44:45, 44. Antheunis Quentin 00:45:17, 45. Marteau Maelle 00:45:32, 46. Luyten Luna 00:45:47, 47. Muraille Julien 00:45:51, 48. Boseret Michael 00:45:55, 49. Heurion Frederic 00:46:05, 50. Briot Kevin 00:46:19, 51. Sabeau Juliette 00:46:39, 52. Goffinet Jean-Michel 00:46:40, 53. Pirson Constance 00:47:05, 54. Want Anne 00:47:07, 55. Lahaise Yann 00:47:34, 56. Boon Germain 00:47:50, 57. Vast Quentin 00:48:14, 58. Kinipping Corentin 00:48:21, 59. Dulieu Leontine 00:48:46, 60. Huet Geraldine 00:48:56, 61. Meeus Sophie 00:48:56, 62. Culot Kevin 00:49:13, 63. Breuers Acix 00:49:37, 64. Piron Natacha 00:49:40, 65. Martens Benjamin 00:49:53, 66. Nysten Stephane 00:49:53, 67. Battel Maxence 00:50:02, 68. Ledoyen Jean-Baptiste 00:50:02, 69. Rigolle Quentin 00:50:28, 70. De Mahieu Rodolphe 00:50:29, 71. De Meeus Charlotte 00:50:32, 72. Nardellotto Luna 00:50:56, 73. Godard Xavier 00:50:57, 74. Duchene Michelle 00:51:45, 75. Habib Elise 00:51:50, 76. Marchal Sylvie 00:51:59, 77. Henriet Virginie 00:52:09, 78. Marlier Damien 00:52:09, 79. Blanckaert Lucie 00:52:15, 80. Thirot Koralie 00:52:15, 81. Mathay Vinciane 00:52:41, 82. Buchet Gilles 00:53:19, 83. Monfort Cecile 00:53:24, 84. De Nanteuil Marion 00:53:29, 85. Battel Vincent 00:54:24, 86. Gillard Eva 00:54:53, 87. Jeangout Lea 00:54:53, 88. Jaumotte Geraldine 00:55:21, 89. Brulian Veronique 00:55:21, 90. Maertens Jean-Benoit 00:56:55, 91. Brisbois Celine 00:57:19, 92. Heymans Julie 00:57:19, 93. Daoust Didier 00:58:53, 94. Jaumotte Marcel 00:58:53, 95. Nardellotto Louise 00:58:59, 96. Nardellotto Anais 00:59:42, 97. Biemar Valerianne 01:00:39, 98. Pochet Mathilde 01:00:45, 99. Bauche Michelle 01:03:00, 100. Pochet Paul 01:06:49, 101. Martinage Lionel 01:06:50

16 kilomètres

1. Morren Jeremy 01:15:42, 2. Delhauteur Audric 01:19:48, 3. Wart Gabriel 01:30:50, 4. Dawagne Florentin 01:30:54, 5. Kleinkenberg Guillaume 01:31:14, 6. Lambot Ronald 01:32:25, 7. Mignolet Gaetan 01:34:36, 8. Cappelle Stephanie 01:41:36, 9. Romnee Ambroise 01:42:53, 10. Tondu Emmanuel 01:43:38, 11. Rosman Jean-Yves 01:46:35, 12. Meda Benjamin 01:46:47, 13. Decleve Benoit 01:48:53, 14. Duchesne Jeremy 01:48:54, 15. Marinx Mathieu 01:48:56, 16. Achouni Thomas 01:52:22, 17. Jaumotte Laurent 01:52:24, 18. Blanckaert Axel 01:52:24, 19. Marinx Antoine 01:53:25, 20. Vandevoorde Stephanie 02:28:06, 21. Fievez Benjamin 02:28:07, 22. Roland Damien 01:08:42, 23. Stoquart Gauthier 01:24:47, 24. Wertz Nicolas 01:31:34