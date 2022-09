Jogging de Namur: La part belle aux régionaux (+ classements)

Une victoire disputée

La petite distance lance les festivités, avec un départ relativement calme pour les 257 athlètes au départ. À proximité de la place Saint-Aubain, Florian Howet lance une petite accélération pour jauger ses adversaires. Suivi par Adrien Jacquerie, il joue un peu au chat à et la souris, tout en gardant la tête de course. Lors du second tour, Adrien prend les commandes. Lorsque Florian prend le relais, il imprègne son rythme pour finalement s’imposer. "Ce n’est pas évident de courir si vite quand on est en repos. Je suis clairement en manque de rythme mais content de gagner ici avec un excellent chrono. Je pense d’ailleurs que j’ai le record du parcours car personne n’est passé sous les 18 minutes", précise l’athlète de l’Arch, qui termine en 17,43 minutes. Adrien n’est pas loin derrière, à 11 secondes, mais il n’est pas le seul. Thomas Van Der Kaa, l’Eghezéen termine à la troisième place, à 24 secondes du vainqueur.

Le doublé de Mathy

Initialement inscrite sur la longue distance, Valentine Mathy cède à la tentation en s’alignant également sur le petit parcours. Au moment de prendre le départ, elle n’est pourtant pas encore décidée: va-t-elle faire la course comme échauffement, ou pour jouer la gagne? Finalement, une fois le dossard sur le ventre, elle se prend au jeu et tente le tout pour le tout. Son avance est confortable, sur un parcours comme sur l’autre. "En faisant la course à fond sur le 6, j’ai un peu peur de ne pas avoir les jambes pour être à 100% sur le 11, mais grâce à mes deux lièvres de luxe, Sébastien Mahia et Baptiste Weitkunet, je suis bien aidée pour me transcender. C’est un honneur pour moi de réaliser le doublé, étant une pure namuroise".

Marinx, un peu seul dans la citadelle

Pour la seconde année consécutive, voilà donc que Bastien Marinx, l’athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club, Bastien Marinx, s’impose en autant de participations. Rapidement isolé, l’Yvoirien termine avec un peu plus de deux minutes d’avance. "Je fais un bon départ jusqu’au pied de la citadelle. Dans l’ascension j’essaye de creuser l’écart. J’y arrive et à la mi-course je compte déjà une bonne avance. Je continue l’effort dans la descente de la Merveilleuse et sur le halage. Je suis content de terminer une grosse semaine par ce résultat", raconte Bastien, après avoir couru au Relais Wallon mercredi soir et s’être imposé au Trail des As vendredi soir.

Résultats

6 kilomètres

11 kilomètres

