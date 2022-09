Jogging de l’Abbaye d’Havrenne: Départ trop rapide pour Denis

Le jeune Maxime Denis prend un départ rapide, peut-être trop rapide. Il ne parvient pas à garder l’allure et se fait rattraper et même dépasser dans la première difficulté par Julien Detroz, qui vise la victoire sur le challenge, mais également sur le Famenne-Ardennes. "J’ai déjà gagné à Villers-sur-Lesse en mai, et j’ai signé la 3e place à Laloux. Je savais qu’un bon résultat à Havrenne allait m’assurer la victoire au challenge. Il me reste la Corrida Halloween pour l’entériner", commente l’athlète de 28 ans. La régionale, Virginie Grégoire, brille parmi les athlètes féminines présentes.