Chloé Decloux, sur la plus haute marche

Rentrée sportive pour les jeunes pongistes namurois sur la scène internationale, le week-end dernier. Quatorze Namurois, encadrés et coachés par Jean-Luc Burton, Vincent Duvivier, Olga Mikhaylova, Vitaly Efimov, Margaux Tschirr et Natacha Koszulap, ont disputé les internationaux de Charleville-Mézières. Une compétition d’un très haut niveau qui a rassemblé 200 participants issus des différentes régions de France, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Hainaut, de Liège et de la VTTL.