Chevetogne n’est pas près d’abandonner

Si le brin de chance continue de tourner le dos aux Cinaciens sur le terrain, l’infirmerie du club tourne, elle, à plein régime depuis la rentrée. "Notre fragilité en ce moment, ce sont toutes nos absences. Entre les blessures, le boulot (dont celui que certains se sont donné en plus en reprenant le club), les vacances et les suspensions, on doit composer autrement. À Andenne, en à peine une heure, on a dû faire trois changements avec les sorties sur blessure de Pol Minon, Mathieu et De Bona, trois gars qui seront out dimanche. Les remplacements tels qu’ils ont été faits n’étaient pas prévus. Nous sommes en train de bouffer notre pain noir. Très noir", insiste le coach, persuadé que le premier match "foireux"contre Fernelmont trotte encore dans les têtes. "Dès le départ, il nous manquait un paquet de joueurs et, depuis, les coups durs s’enchaînent en cascade. Heureusement, l’ambiance est toujours là et le travail est bon à l’entraînement. Les joueurs ne sont pas en train d’abandonner!"