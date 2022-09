Bois-de-Villersoise: Bagarre entre potes sur les 10 km

La petite distance est remportée par Michiels Van Landschoot. L’athlète termine juste devant Richard Dessambre et la première dame, ou plutôt la première fille, Florette Dossin, qui franchit la ligne deux minutes après le vainqueur. La jeune Bois-de-Villersoise, qui court sous les couleurs du Sambre et Meuse Athlétique Club, est heureuse de pouvoir terminer devant l’échevin des sports, Jean-Sébastien Detry. "Je pars un peu vite, peut-être même un peu trop vite car je le regrette ensuite. Cela me permet d’être en tête de ne pas voir les autres filles. Je suis super contente d’être première, et surtout, d’être devant JS", sourit Floreffe.