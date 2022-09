Bebloc et la fédération (le Club Alpin Belge) ont organisé cet événement national parallèlement à une rencontre amicale ouverte à tous. Les "grimpeurs"lambda ont ainsi pu côtoyer les futurs champions dont certains feront, on l’espère, partie de la délégation de sportifs représentant la Belgique aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ou Los Angeles 2028, puisque l’escalade est sport olympique depuis Tokyo 2020 (qui s’est déroulé en 2021).

C’est donc sur le mur extérieur, sous un soleil autant bienvenu qu’inattendu que se sont déroulées les finales qui ont vu s’opposer les dix meilleurs hommes et femmes départagés lors des qualifications.

Pour cette finale, les athlètes ont dû grimper quatre problèmes, appelés "blocs"qu’ils ont découverts ensemble sans avoir pu ni les voir ni les essayer préalablement. Ces blocs ont été créés par des ouvreurs nationaux spécialisés. Le but étant d’arriver à la prise finale de chaque bloc, en 5 minutes maximum par bloc.

À ce jeu, ce sont Céline Cuypers du club Klimax d’Anvers et Nathan Rousselle du club Escal’pades d’ Arlon, qui arrivent premiers et montent sur la première marche du podium.

Aux deuxièmes et troisièmes places nous retrouvons Lucie Delcoigne de Pont à Celle et Héloïse Doumont de Villers le Bouillet, ainsi que Loic Debry de Rixensart et Alexandre Noël de Weyler.

Nele Vermeeren (Anvers) et Corentin Laporte (Bruxelles) ont tous deux terminé 3eau classement général, mais ne sont pas inclus dans le classement de la coupe senior, car étant trop jeunes, ils ont bénéficié d’une exemption pour participer. Ils sont là pour prendre de l’expérience et ont même montré leurs aptitudes ce qui est prometteur pour leur futur sportif.

Les classements

Femmes: 1.Celine Cuypers 100, 2.Lucie Delcoigne 80, 3.Nele Vermeeren 65, 4.Héloïse Doumont55, 5.Magali Hayen51, 6. Jeanne Kreusch 47, 7. Lorraine Kervyn 43, 8. Julie Verbeelen 40, 9. Gladys de Vocht 37, 10. Perrine Alardin 34, 11. Matti Debelle 31, 12. Leonie Lenz 28, 13. Marjolein Vanstraelen 26, 14. Laura Pierron 24,

Hommes: 1. Nathan Rousselle 100, 2. Loic Debry 80, 3. Corentin Laporte 65, 4. Alexandre Noël 55, 5. Lionel Bauduin 51, 6. Loïc Timmermans 47, 7. Jim Zeimes 43, 8. Vincent Poth 40, 9. François Mertens 37, 10. Nicolas Vancayzeele 34, 11. Mathijs van Gorp 31, 12. Antonin Lüthi 28, 13. Nolan Delongueville 26, 14. Aloïs Donéa 24, 15. Hugo Zaffuto 22, 16. Julien Ameye 20, 17. Loïc Pirotte 18, 18. Maxime Guillaume 16, 19. Thor Gijsbers 14, 20. Simon Apsner 12, 21. Sander Verheyden 10, 22. Kasper Tallon 9, 23. Luka Brosius 8, 23. Raphaël Vidi 8.

Par équipes: 1. Entre Ciel et Terre 335, 2. BVKB Klimax 227, 3. Stone climbing factory 177, 4. Maniak Compétition team 137, 5. Escal’Pades 98, 6. Top Rock – l’Elephant 91, 7. Olympic 36, 8. Klimclub Hungaria 31, 9. Blueberry club 20, 10. D. Summit Dudelange 12.