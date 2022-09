Astérix Saint-Marc souffle ses 50 bougies

Club de village avant tout, St-Marc a drainé plusieurs générations de pongistes du cru. Luc Piette, le président, présent dès la première heure, a retracé les grandes lignes du cercle. Le club a été porté sur les fonts baptismaux en 1971, à l’initiative d’André Degeest qui voulait créer un club de volley et un de tennis de table. "Le personnage d’Obélix fut choisi comme emblème du volley et celui d’Astérix pour le ping", précise Luc, qui fut l’un des premiers à monter dans le train en compagnie de Luc Moreaux et Michel Harvengt.

Les premières balles ont d’abord rebondi dans la salle paroissiale. "Après 3 saisons, on a émigré dans une salle de la maison communale où on jouait sur deux tables. Après une dizaine de saisons, on a intégré la salle du centre culturel et sportif. Grâce à un agrandissement, on peut désormais jouer sur 4 tables."

Le TT Astérix St-Marc a bien évidemment formé de nombreux jeunes qui se sont illustrés en nationale et régionale comme Pascal Soquette, Céline Famerée, Michaël Piette et son fils Noan.

"L’esprit de famille, de camaraderie et de plaisir sont les priorités de notre club réputé pour son accueil."

St-Marc, qui a compté jusqu’à 100 joueurs au début des années 2000, a évolué en régionale l’espace de trois saisons de 2002 à 2005.

Aujourd’hui, ils sont 57 à évoluer dans le cercle namurois qui aligne deux équipes dames et neuf messieurs de la P2 à la P6. "Suite à l’arrivée de sept nouveaux joueurs, nous avons inscrit deux équipes supplémentaires."