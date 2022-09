Arbitre: Beluffi.

Cartes jaunes: Mukota, Dethier, Nzinga, Ade Bandama.

Carte rouge: Catinus (88e).

AISCHE: Rousseau, Dury, Iglicki, Choisez, Dethier (84eGilbert), Gauchet (74eJoannes), Daout, Gécé (67eDelooz), Grégoire, Catinus, Michels (71eLempereur).

SCHAERBEEK: Vlogaert, Nahounou, Op 'T Eyende, Mapessa, Mukota, Mabika, Murau, Nzinga (74eKamagate), Ade Kanada’ma, Toshiba, Kinkela (73eRoisin).

« Chat échaudé craint l’eau froide ». Une semaine après la lourde défaite face à Tournai, Manu Rousselle avait décidé de se montrer plus prudent, au moment d’affronter la redoutable équipe bruxelloise. Avec un bloc plus bas, censé contenir les assauts de l’adversaire. Et, de ce côté, on peut parler de réussite totale puisqu’une clean-sheet a sanctionné cette rencontre, dont la première mi-temps fut pauvre en possibilités. Hormis une intervention de Rousseau devant Tshibay, les supporters n’ont guère eu l’occasion de vibrer. À défaut de grand football, l’intensité était par contre présente, plus particulièrement lors du deuxième acte, dont le tournant fut ce coup franc bien placé pour les Aischois à la 57e. Dethier sollicitait une belle intervention de Vlogaert, qui repoussait dans les pieds de Gécé. Sa reprise à bout portant était une nouvelle fois sauvée par le gardien bruxellois, très inspiré. La chance était passée pour les Aischois, qui allaient progressivement subir la pression de l’adversaire, abusant toutefois de longs ballons, sans doute inspiré par le jeu de Tournai la semaine précédente. Mais les hommes de Manu Rousselle géraient cette fois la situation et, malgré dix dernières minutes compliquées, avec en point d’orgue l’exclusion de Catinus pour une faute nécessaire, le score n’évoluait pas. Un nul qui rassure une équipe aischoise solidaire.