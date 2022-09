Après la pause, les Flawinnois haussent le ton et sèment la panique dans la défense locale mais Inwarmanga, Godfroid et Castin loupent des occasions en or.

Falisolle 5 – St-Germain 4

St-Germain prend les commandes via Destrée. Les coalisés renversent ensuite la vapeur par Fabris et Tahon. François remet les pendules à l’heure mais Falisolle s’isole à 4-2 sur des réalisations de Dalebroux et Fournier, avant le repos.

Les Hesbignons mettent la pression à la reprise et recollent au score sur des buts de Destrée et Schoonjans. En fin de rencontre, Van Groendendaele offre les trois points aux Falisollois.

Ligny B 2 – Taviers 3

Le buteur taviétois Henrottin déniche l’ouverture à la 25e (0-1). Cinq minutes après, Veneziano rétablit la parité avant qu’Henrottin ne s’illustre à nouveau sur pénalty (1-2). Le goléador visiteur réalise le triplé à la 70e. Les Lignards jouent leur va-tout mais ne pourront qu’atténuer l’écart par Meunier. "Un nul aurait été plus logique au vu des occasions franches de nos hôtes", admettait Omer Booms.

Emines 4 – Jemeppe 7

Après avoir concédé le but d’ouverture, les Eminois font illusion en égalisant par Marchal. Avec une défense décapitée par de nombreux blessés, les Bruyérois sont assommés en vue du repos (1-5). À la faveur de deux penaltys, Marchal réalise un triplé. Les Jemeppois déroulent pour s’imposer largement. Les buteurs: Emines: Marchal (3) et Bombet. À Jemeppe: Bleuze (3) et Piraux (4).

Rhisnes 0 – Bossière 1

Après un début partagé, les visiteurs prennent l’ascendant et concrétisent par Beauraing (0-1). À la reprise, les Rhisnois font meilleure figure et équilibrent les échanges. Durant le dernier quart d’heure les Bossiérois se ménagent des occasions de se mettre à l’abri mais sont contrés par le gardien Plumier.

Moustier 2 – Spy B 3

Dans ce derby sambrien, les Spirous prennent un départ de choix en menant 0-2 à la 35e via des réalisations de Cissé et A. Evrard. À l’approche du repos, les visités héritent d’un penalty converti par Carlier. Ils rétablissent la parité à la 54e sur un tir lointain de Del Bene. À la 90e un coup franc de A. Evrard est ponctué par un autogoal: 2-3. Après l’exclusion de Faye, les Moustiérois terminèrent la rencontre à dix.

UR Namur 1 – Leuze 1

Les gars des Keutures sont rapidement en action. Dès la 2e, une longue rentrée en touche est déviée victorieusement par Albert. Les visiteurs vont ensuite louper plusieurs occasions de réaliser le break via Dandoy, Verwilghen et Rubay. Les Namurois vont être plus adroits et revenir au score par Durieux à la 34e. La reprise est plus équilibrée même si c’est le gardien visiteur qui doit dévier quelques opportunités namuroises. De leur côté, Verwilghen et Melebeck voient leurs envois sauvés par le portier namurois.

Floreffe 1 – Arquet B 2

Les sambriens causaient la surprise à la pause en menant d’un but, signé Bonatesta à la 22e; Ils loupèrent ensuite un penalty. Les Vedrinois vont se réveiller après la pause et inverser la tendance. À la 65e, un tir dévié de Jacquet remet les équipes à égalité. À dix minutes du terme, Wouters offre les trois points aux visiteurs.