Une minute de silence est respectée en mémoire d’Albert Laurent, ancien joueur de Natoye. Les visités ont parfaitement joué de leurs atouts avec un 1er but de Condé à la 15e. Collignon rétablit la parité à la 31e. Le goleador Simon remet les siens devant avant le café. Les Hesbignons ne lâchent rien et Collignon égalise à la 54e. Denys, Simon et Condé vont creuser l’écart définitif.

Leuze B 1 – Andoy-Wierde 3

Les attaquants namurois ont été plus à la fête que la semaine dernière. À la 14e, Allabawi trouve la faille. À la 32e, Van Heeswijck remet les locaux en selle. Allabawi et Oumar vont faire le break aux 63e et 70e pour le beau 1er succès des Sang et Or.

Yvoir 0 – Petit-Waret B 4

Les Mosans s’adaptent difficilement au niveau de leur nouvelle série. Les Biwacks en profitent pour mener 0-3 à la pause sur des buts de Doupagne, Scarbotte et Grenson. À la 64e, Libois va tuer les derniers espoirs yvoiriens.

Schaltin B 2 – Mazy 2

Les Marbriers ne parviennent toujours pas à s’imposer alors que les jeunes schaltinois continuent de surprendre. Sans beaucoup d’opportunités, c’est sur penalty à la 33e que Wéibel fait le 1-0. Franchimont à la 55e et Maréchal à la 70e inversent le cours des choses. À la 83e, une tête de Leclercq offre un bon point aux visités.

Taviers B 0 – Bonneville 2

Les Hesbignons auront fait mieux que se défendre face aux leaders mais vont se retrouver bredouilles. La pause est atteinte sur un score vierge malgré la domination visitée.

La Jeunesse domine à son tour après la pause mais Baldini, Darte et Rubay ne trouvent pas l’objectif. À la 78e, sur penalty fortement contesté par les visités, Thomas ouvre la marque. Un autre penalty plus évident réussi par Stellings à la 89e va sceller le sort du match.

Namêche B 1 – Gesves B 4

Au but gesvois inscrit par Adelbrecht à la 16e, Beauclaire va répondre un quart d’heure plus tard. Pilette rend l’avance aux hommes de Serge Jassogne à la 43e. La reprise reste indécise. Un doublé d’Adelbrecht va assurer trois nouveaux points aux visiteurs.

Naninne B 6 – Boninne B 2

Le premier succès mauve aura été net et sans bavure. Les protégés de Marc Hager avaient fait une nette différence avant les citrons sur des réalisations de Guenegand, De Bisschop, Pochet et Wintquin. Ils se font peur ensuite quand Grenson, sur penalty et Michiels réduisent les distances. Draye et De Bisschop vont assurer les 3 points.

Ohey B 0 – Éghezée B 1 (arrêté)

Ce duel n’aura pas été à son terme. C’est le jeune joueur visiteur Collard qui avait eu le cran de prendre le sifflet et il n’a pas vraiment été aidé. Les visiteurs dominent et se créent les meilleures possibilités par Portois et A. Demaerschalk sans influencer le marquoir. La reprise reste chahutée en provenance du banc oheytois et cela ne s’arrange pas après le but de Jaumotte à la 68e. S’estimant menacé, le referee bénévole stoppe alors la rencontre.

Un match fort agité

Le match entre Oheytois n’aura pas été à son terme, théâtre de quelques comportements outranciers. Mathieu Roland, le mentor du stade Rubay était vraiment ulcéré du comportement du banc oheytois et plus précisément du T2 des Standardmen. «Il a insulté nos joueurs tout au long du match avant de monter sur le terrain et menacer l’arbitre lors de notre but. C’est un jeune de 21 ans qui a pris ses responsabilités. Je n’ai jamais vu un tel comportement autour d’un terrain» relatait, très fâché le pourtant calme coach des Hesbignons. Celui-ci tient à préciser. «Il n’y a vraiment eu aucun problème avec les joueurs oheytois. C’est leur T2 qui est en cause. Notre joueur s’est senti menacé et a stoppé les débats à juste titre». Le coach oheytois, José Herbecq minimisait les incidents. «Pour moi, le but inscrit par Éghezée était assez litigieux, le referee ayant changé d’avis avant de l’accorder. Il nous a accordé un penalty avant de l’annuler. Mais, personne n’a été agressé.» Suite au CP.