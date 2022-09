23-16, 16-14, 7-14, 13-15, 12-7.

BONINNE: C. Delveaux 6, Noël 10, Gilson 17, Houthuys 2, P. Delveaux 7 (1x3), Germiat 15 (1x3), Gautier 2, Virlée 3 (1x3), Naveau 4.

"On a réalisé un super-match, confie la coach, Perrine Drygalski. On a déjà failli créer la surprise." Pas au point défensivement, les Jaunes se mettent en difficulté en première mi-temps (39-30). À la reprise, elles resserrent leur zone arrière et rejoignent Alleur (46-44, 30e). Un chassé-croisé s’installe, jusqu’au moment où P. Delveaux arrache la prolongation au buzzer. Dans celle-ci, Boninne craque physiquement. "C’est décevant de perdre ainsi mais on a montré qu’on aura notre mot à dire cette saison."