Profondeville confirme

Profondeville: Herquin 2, Degey 18, Gruslin 11 (1x3), Delvaux 6 (1x3), Garot 15 (1x3), Tilliaux 5 (1x3), Despeghel 2, Guns 6, Balon Perin 8, Tintillier 8 (2x3)

Après une bonne entame de match (8-2), les Profondevillois se laissent surprendre (12-13 à la 8') mais finissent par émerger à la 10': 16-13. S'en suivent deux quart temps à sens unique, les Namurois dominent alors tous les secteurs de jeu pour mener 37-23 à la pause puis 65-40 à la demi heure. Plus rien ne semble pouvoir priver les Namurois d’une seconde victoire et pourtant, ces derniers se relâchent un peu trop tôt et surtout trop longtemps au point de voir Ensival grapiller petit à petit son retard au point de revenir à 77-73 à la 39'. Le coup de sifflet tomba alors à point: 80-73.

Genappe 82 – Gembloux 66

18-17, 16-13, 24-18, 24-18

Gembloux: Ponsard 7 (1x3), Reconnu 24, Vandewalle 1, D.Marchal 6, Y.Marchal 4, Verdijen 4, Deblire 12 (1x3), Saillez 2, Lox 4, Piret 2, Mestrez

Toujours privés de Seki-Kandi et Caretta, les Gembloutois s’accrochent dans le premier quart-temps (18-17) et si Verdijen et Reconnu permettent à leur équipe de rester au contact de leurs hôtes jusqu’au repos, les Namurois sont une fois de plus en manque d’efficacité offensive: 34-30 au repos. Dès la reprise, les visités dominent les échanges avec un duo Zapulla/Illongo très efficaces en attaque et notamment à distance: 58-48 à la demi-heure. Trop fébriles, les Couteliers ne peuvent refaire leur retard sur une très belle équipe de Genappe sans doute plus mature et plus efficace avec pas moins de 12 missiles.