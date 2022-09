PHOTOS | Troisième clean sheet de Delaite, quatrième succès de Dinant… L’Union est au top

Quatre matches, quatre victoires et douze points sur douze. Six buts marqués, deux concédés et trois clean sheets du gardien Cyril Delaite. L’Union Dinantaise réalise une entame de championnat (quasi) parfaite. La victoire d’hier face à Meux B (jusqu’alors invaincu lui aussi) a permis aux troupes de Maxime Laloux de s’emparer seules du leadership de l’élite provinciale.