Les Brognois conservent la tête

St Gérard 3 – Clermont 0

Les Brognois n’ont pas livré leur meilleure prestation. Les buts de Doumont à la 3eet de Libert dès la 10eleur ont peut-être stoppé l’envie. Doumont leur enleva leurs derniers sursauts. Les hommes de Laurent Dimanche ont bien géré la reprise.

Somzée B 3 – Fraire 2

Les visiteurs vont surprendre leur hôte dès la 11e. Un penalty transformé par Bauwens remet les visités en selle. Ces derniers prennent l’avance avant la pause. Le mentor visité réalise deux changements: Bauwens et Lambert remettent les visités sur les bons rails.

Thy-le-Château B 18 – Olloy 0

En l’absence de leur mentor Thierry George, les "Métalllos"sont restés appliqués pour donner une sévère correction aux visiteurs. La marque affichait déjà huit buts à la pause. Benedini (7), Ocejo et Goblet (3), Ganty, Dispa, Bailey et Couty (2) furent les artilleurs.

Ham B 2 – Florennes 6

Les Hannetons ont bien résisté durant une mi-temps. Ceux-ci menaient 0-2, avant que Ossieur ne réduise la marque à la demi-heure. Ossieur ramenait encore à 2-3 après le but de reprise des Florennois. Les Sambriens lâchaient l’affaire dans le dernier quart d’heure.

Surice B 3 – Falisolle B 6

Les "Fromagers"ont subi la loi des Sambriens, qui fêtent leur premier succès. C’était 3-3 au terme d’une première période spectaculaire Au but de Delvaux, le visité Delvaux avait répliqué. Riciputo et Dorval pour les Falisollois et deux penalties de Crusner fixaient l’addition. Après les citrons, les visiteurs s’envolaient via Riciputo, Juglaret et Pauwels.

Lesve-Arbre 4 – Tarcienne B 2

Les débats sont assez équilibrés, ce qui n’empêche pas les visités de prendre le large. Horé, sur penalty, rend l’espoir aux visiteurs. Avec le break, les hommes de Vincent Collet marquent un impact psychologique, avant le café. Vandenbroeck relance Tarcienne à la 60e, mais Lesve a le dernier mot.

Philippeville B 0 – Et. Taminoise 3

Le score était déjà acquis à la mi-temps via Brigano (2) et Oostens. Les Sambriens ont ensuite géré.