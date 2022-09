Il y a eu des occasions de part et d’autre. Une seule a été au fond, à la 44e, par le visité Gossiaux. Dès la reprise, un doublé de Renard permit aux « Mauves »d’inverser la tendance avant de se voir réduits à 10 suite à l’exclusion de Schmetz. Les visités poussèrent pour revenir et, à la 71e, Van Acker y parvint. Hormis l’exclusion de Hainaut chez les visiteurs, plus aucun fait marquant ne sera noté. Très bon arbitrage de M. Bola.

Philippeville B 0 - Étoile Taminoise 3

Le score était déjà acquis à la mi-temps via Brigano (2) et Oostens. Les Sambriens ont ensuite géré.

Thy-le-Château B 18 - Olloy 0

En l’absence de leur mentor Thierry George, les "Métalllos"sont restés appliqués pour donner une sévère correction aux visiteurs. La marque affichait déjà huit buts à la pause. Benedini (7), Ocejo et Goblet (3), Ganty, Dispa, Bailey et Couty (2) furent les artilleurs.

Saint-Gérard 3 - Clermont 0

Les Brognois n’ont pas livré leur meilleure prestation. Les buts de Doumont à la 3eet de Libert dès la 10eleur ont peut-être stoppé l’envie. Doumont leur enleva leurs derniers sursauts. Les hommes de Laurent Dimanche ont bien géré la reprise.

Somzée B 3 - Fraire 2

Les visiteurs vont surprendre leur hôte dès la 11e. Un penalty transformé par Bauwens remet les visités en selle. Ces derniers prennent l’avance avant la pause. Le mentor visité réalise deux changements: Bauwens et Lambert remettent les visités sur les bons rails.

Ham B 2 - Florennes 6

Les Hannetons ont bien résisté durant une mi-temps. Ceux-ci menaient 0-2, avant que Ossieur ne réduise la marque à la demi-heure. Ossieur ramenait encore à 2-3 après le but de reprise des Florennois. Les Sambriens lâchaient l’affaire dans le dernier quart d’heure.

Surice B 3 - Falisolle-Aisemont B 6

Les "Fromagers"ont subi la loi des Sambriens, qui fêtent leur premier succès. C’était 3-3 au terme d’une première période spectaculaire Au but de Delvaux, le visité Delvaux avait répliqué. Riciputo et Dorval pour les Falisollois et deux penalties de Crusner fixaient l’addition.

Après les citrons, les visiteurs s’envolaient via Riciputo, Juglaret et Pauwels.

Lesve-Arbre 4 - Tarcienne B 2

Les débats sont assez équilibrés, ce qui n’empêche pas les visités de prendre le large. Horé, sur penalty, rend l’espoir aux visiteurs. Avec le break, les hommes de Vincent Collet marquent un impact psychologique, avant le café. Vandenbroeck relance Tarcienne à la 60, mais Lesve a le dernier mot.

Le mystère tarciennois

Dauphin de Nismes la saison dernière à un petit point, Tarcienne tarde à reproduire ses belles prestations de la dernière saison, en n’affichant pas encore un seul succès au compteur. À sa décharge, le noyau de Cédric Didion a dû composer à la fois avec pas mal de blessés et un calendrier très copieux lui faisant rencontrer une majorité des ténors ou outsiders pour le titre dès les premières journées. Alessio Di Padova, le capitaine, ne veut pas paniquer après une nouvelle défaite à Lesve-Arbre (4-2). «En première période, nous avons fait jeu égal, estime l’intéressé. Notre adversaire a surtout été plus efficace devant le but». Ce qui le rend optimiste, c’est la réaction de sa formation après la pause : «Nous n’avons rien lâché et nous sommes revenus à 3-2 avant de nous faire prendre en contre. Je suis persuadé que nous allons parvenir à redresser la barre».