Après un essai local de Nys, Terzi alerte à son tour Jacques. Ce dernier ne peut éviter le premier but carrier de Lequeux à la 17e. Les Gozettis vont galvauder une occase 3 étoiles par Brosteaux à la 40e. Les hommes de Jérémy Jacques vont rester brouillons à la reprise et leur adversaire, sans être supérieur, va en profiter par Berger à la 65e et Belkebir sur penalty à la 73e. La timide réaction visitée sera trop tardive malgré un but honorifique de Calabro à la 90e.

Émines B 2 – Sauvenière B 4

La première mi-temps est assez équilibrée et atteinte sur un score de 1-1. Scarito pour les Bruyérois et Puia avaient actionné le marquoir. Benadada sur penalty et Raymont creusaient le break. Benadada confortait l’avance gembloutoise. À dix, les visiteurs ne concédaient plus qu’un but de Scarito à la 82e.

Mazy B 1 – Moustier B 6

Premier succès de Moustier. Le 1er acte était assez équilibré et seul, Seck trouvait le chemin des filets à la 31e (0-1). Les Marbriers effectuaient une mauvaise reprise et Ficheroulle puis Pierard en profitaient pour creuser l’écart. Le penalty réussi par le local Jeanbaptiste n’était que feu de paille. Ledoux, Seck et de Neef alourdissaient la note.

Profondeville B 4 – Temploux 2

Malgré une domination des deux périodes, les Bleus allaient succomber aux contres mosans concrétisés par Stenhouse et Genin. À la 41e, Dellpierro rendait l’espoir aux visiteurs. Ces derniers tombaient encore dans le piège des Rouges par la suite. Après avoir loupé un penalty, ils se faisaient surprendre par Smeesters à la 69e et De Amicis à la 72e. Le but de Rase à la 90e restait anecdotique.

Jemeppe B 1 – Onoz 1

Dans un derby tendu, les Chimistes ont dû concéder le nul en raison d’une prestation moyenne. Le score vierge à la pause allait évoluer à la 65e sur un but du local Willot. Réduits à 10, les visiteurs ne pouvaient éviter l’égalisation de C. Revillod à la 74e.

Salzinnes 1 – Wépion B 6

Bastin et Bernard profitent des boulettes défensives locales, même si Bisumbi leur rend la pareille à la 56e. Bernard, Montalvao et un doublé de Stock vont assurer les trois points aux Fraisiers.

Wartet 5 – Ham 2

Excellente opération pour les Dolomiens vite devant grâce à P. Thiry. Vivier réplique aussitôt. Un doublé de Roos aggrave la marque. Ham se rebiffe via Draye avant que Pirard et L. Thiry ne fixent les chiffres.

Jambes B 1 – Malonne B 2

Face à un concurrent direct, les Bleus ont payé cher leur manque de concrétisation même si Lamour met ceux-ci aux commandes à la 27e. Maladry remet les pendules à l’heure à la 40e. Après de nouvelles opportunités visiteuses de Lamour et Vanderstappen, Fontaine, sur penalty, va ralentir l’envie jamboise. Le gardien local doit encore empêcher les gars du Champ A de creuser un écart plus solide.

Jambes B battu, mais surtout déçu

Les hommes de Roberto Certo ont concédé leur première défaite, qui plus est face à un concurrent direct. «Nous avons encore loupé beaucoup trop d’occasions», analyse l’ami Roby, assez frustré de cette défaite face à son ami Giuliano Pantaleo. «À en rater autant, on finit malheureusement par le payer», poursuivait-il. Une amertume aggravée par le but victorieux inscrit sur un penalty «très, très litigieux», selon ses dires. Son gardien avait malgré tout encore dû sauver la mise en fin de match. «Sincèrement, je ne pense pas que le coup de réparation est injustifié, surtout que c’est une faute de main, disait calmement son homologue Giu Pantaleo. Ce n’était pas très bon des deux côtés et, finalement, je préfère ne retenir que les trois points», concluait-il. En attendant, au vu des autres résultats, Wartet fait la bonne opération et s’empare seul des commandes.