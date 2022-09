Dinant trouve la faille d’entrée de jeu par Volckaerts. Les visiteurs font ont le break à la demi-heure par l’entremise de Marlier. Dinant inscrit un nouveau but par Volckaerts en 2epériode.

Han-sur-Lesse 1 – Dion 2

Touhami et Brecht inscrivent deux goals coup sur coup avant la pause. En seconde période, Han réduit rapidement la marque par Griffé sur penalty. Deuxième défaite d’affilée pour Han-sur-Lesse.

Lustin B 7 – Entente Sommenoise 1

Les visités prennent l’avance à la 14eavec un but de Collin. Une minute plus tard, Marchal inscrit un second but. Cwiklinski fait le break pour les visités. À la reprise, l’Entente Sommenoise en profite pour réduire la marque par Cherry. Lustin reprend sa marche en avant en inscrivant quatre buts en seconde période des œuvres de Warnant (3) et Cwiklinski.

Feschaux 4 – Ciergnon 5

Damoiseaux ouvre les hostilités à la 6e pour les visités. Ciergnon se réveille et inverse la tendance à la 25e grâce à des buts signés Covalcic et Davin. Avant le repos, Puche rétabli la parité. Les visiteurs prennent une longueur d’avance grâce à Covalcic et Davin. Puche relance Feschaux à la 65e. Anciaux remet Ciergnon aux commandes, avant que Puche signe le triplé.

Haversin B 3 – Leignon 0

Les visités ouvrent la marque à la 15e par Corhay. Ils font également la différence en début de seconde période grâce à des buts d’Hugues et Georges.

Anhée B 3 – Mesnil 0

Après un début de rencontre équilibré, les deux équipes se quittent sur un score vierge au repos. Il faut attendre la 80e et un penalty pour voir les visités prendre l’avance par Matoh Firam. Dans la foulée, le même joueur signe le doublé. En toute fin de match, Tagnon inscrit le 3ebut.

Gedinne B 2 – Pondrôme B 3

Les visités ouvrent le score via Darche à la 10e. Dermien replace ensuite son équipe dans la partie. Darwagne permet à Pondrôme de passer devant à 30e. En 2epériode, Gedinne recolle au score après l’heure de jeu avec un but de Gillet. Une joie de courte durée car, à la 67e, Dermien sur penalty offre les trois points aux visiteurs.

Pessoux 3 – Anseremme 6

Anseremme a souffert mais s’est imposé à Pessoux. Les « Abeilles » ouvrent le score par Dumont. Pêcheur permet à Pessoux de recoller au score dans la foulée. Avant la demi-heure, les visiteurs passent devant grâce à des buts signés Brosteaux et Magnan. Ansiaux relance encore Pessoux, mais Winschermann sur penalty et Magnan portent le score à 2-5 avant le repos. En 2epériode, Pessoux tient tête à son adversaire jusqu’à la 64e et un second but de Winschermann. Pecheur inscrit encore deux buts en fin de match et fixe les chiffres.

Anseremme ne retiendra que la victoire

Malgré l’ampleur des chiffres, Anseremme, le leader, a éprouvé pas mal de difficultés à se défaire de Pessoux, la lanterne rouge. «Nous avons pourtant inscrit un but rapidement, indiquait l’entraîneur visiteur Frédéric Golinveau à l’issue du match. Mais Pessoux est ensuite parvenu à nous faire douter en recollant au score. Avant la pause, nous avons inscrit deux nouveaux buts et puis, j’ai fait trois changements au repos pour donner un peu plus de mordant à mon équipe.» Finalement, les changements et une meilleure seconde période ont permis à Anseremme de s’imposer. «Nous nous sommes détachés à 2-6 et puis, nous avons géré les échanges, mais nous n’avons pas livré un grand match. Mes joueurs ont eu un week-end assez festif et, peut-être ont-ils sous-estimé Pessoux, au vu de son classement. Il faudra éviter de répéter ce genre de prestation dans les semaines à venir si nous voulons éviter toute mauvaise surprise.»