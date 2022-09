13-26, 23-18, 11-21, 26-14.

NAMUR: Matthys 2, Defosset 16 (2x3), Giaux 6 (1x3), Hucorne 10 (1x3), Iemmolo 5 (1x3), Boosten, Chirishungu 11 (1x3), Vandy, Cool 8, Saucin 18 (1x3).

Sur son élan de sa belle prestation inaugurale contre Ciney, Namur a ramené un succès de Huy, autre ténor de la série. D’emblée, Defosset montre la voie à des Namuroises en verve offensivement et rigoureuses en défense (13-26, 10e). Ensuite, elles baissent de régime en intensité et donnent plus de paniers faciles aux visitées. C’est 36-44 au repos.

À la reprise, Namur retrouve sa fougue et reprend alors le large (47-65, 30e). À nouveau, les Rouges, manquant de régularité dans l’agressivité, souffrent en fin de match mais l’avance accumulée au fil de la partie empêche Huy d’inquiéter pleinement un éventuel retour.

Ciney 73 – Ganshoren 59

21-13, 19-19, 11-14, 22-13.

CINEY : Mazuin 3 (1x3), Beguin 7 (1x3), Ernoux 3, Van Meerbeeck 4, Laloux 3 (1x3), Vanhorsigh 2, Delire 7 (1x3), Bechoux 20 (2x3), Mattucci 3 (1x3), Medjo 21.

Défait en match d’ouverture, Ciney s’est rattrapé ce dimanche. Après un joli premier quart offensif (21-13), les Cinaciennes maintiennent leur avance via une Medjo dominante sous l’anneau. C’est 40-32 au repos.

À la reprise, Ciney retombe dans ses travers, laissant alors à un moment Ganshoren à sa hauteur (51-45, 30e). « J’ai dû montrer mon mécontentement pour qu’on puisse dérouler dans le dernier quart, précise la coach, Fannie Vandesteene. Je suis satisfaite du résultat mais moins de la manière. Le jeu collectif se construit tout doucement mais les temps faibles sont encore trop nombreux. Néanmoins, on a eu toujours le contrôle du match. »

Alleur 56 – Boninne 69

15-6, 5-24, 17-20, 19-19.

BONINNE : Philippe, Le Trequesser 4, Broers 3 (1x3), Broers 3 (1x3), Laffineur 5 (1x3), Compère 27 (2x3), Ory 2, Drygalski 2, Lesire 8, Fivet 4, Hubaut 14.

Boninne n’entame pas la rencontre de la meilleure des façons. «Nous ne sommes pas dans le rythme, les options prises ne sont pas bonnes, confie le coach, David Roussaux. On est complètement à côté de la plaque, Alleur passe alors à +15 d’entrée.»

Ensuite, les Boninnoises, via un ballon récupéré, se lancent dans le match et, sous l’impulsion de Compère, renversent le marquoir. 20-30 au repos. «Nous avons repris la deuxième mi-temps en demi-teinte car nous n’avons pas patienté assez face à la zone, avant de tourner davantage le ballon et alors, nous sommes repartis de plus belle.» Dans le final, les Jaunes sont en mode gestion