Flavion B et Gesves victorieux

Gesves 1 – Surice 1

En contre, Dumont, bien lancé par Hainaut, trompait le gardien local, à la 21e. Gesves haussait le ton à la reprise et à la 48e, Bastin remettait les pendules à l’heure. Les visités terminaient à dix suite à l’exclusion de Hanquet (2 jaunes) à la 71e.

Pondrôme 4 – Rochefort B 4

À la 12e, Collin déflore le score. Quatre minutes plus tard, Kamba double les chiffre. Lebas réduit l’écart mais à la 29e, Collin rétablit les distances. Dès la reprise, Fadeux relance le suspense. Dans la foulée, Étienne signe le 2-4. Les Verts arrachent le partage via Baudoin sur penalty et Magis.

Tarcienne 6 – Molignée 2

Les Mauves prennent l’ascendant et mènent 2-0, via Monin et Nkoue. À la 30e, Tamakloe réduit l’écart. À la reprise, les visités haussent le ton et Deghorain et Alessandro signent doublé. Ba fixe les chiffres.

Pesche 1 – Schaltin 0

Après la défaite à Anhée, les Fagnards ont redoré leur blason. Il a toutefois fallu attendre la 84e pour voir Ernest, dont c’était le retour, planter l’unique but.

Flavion B 2 – Petigny 2

Les Flavionnais ont débloqué leur compteur face à un ténor. Il faut attendre la 27epour voir Mouton tromper le gardien couvinois. À une minute du repos, Becheker double les chiffres. Dans la foulée Giglio, le buteur couvinois relance le suspense. Dès la reprise, Giglio remet le couvert. Les Leus trouvent à deux reprises le poteau et à la dernière minute, la transversale.

Bioul 3 – Onhaye B 1

Les Bioulois se lancent à l’assaut du but adverse et à la 16e, Descarpentries trouve l’ouverture. À la 38e, Lincé double les chiffres. À la reprise, les Sang et Or insistent et Descarpentries creuse l’écart, la 66e. Après avoir loupé un penalty par Betsem, Onhaye sauve l’honneur par Sternon à la 90e.

Havelange 0 – Anhée 3

Quatrième victoire pour les Mosans qui ouvrent le score par DE Maglie, à la 35e. Peu avant le repos, Nama double la mise.

À l’heure, Nama, au terme d’un effort solitaire, lobe le gardien local.