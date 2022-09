Faulx débute très bien son match et Wick permet à ses couleurs de mener après seulement quatre minutes de jeu. Ory double la mise six minutes plus tard. Piqué dans son orgueil, Assesse se crée des occasions pour revenir mais le score ne bouge pas. Les Assessois recommencent la seconde mi-temps comme ils ont fini la première et obtiennent rapidement un penalty qu’Antoine Simon converti. Les visiteurs poussent mais Wick enterre tout suspense à dix minutes du terme et inflige à Assesse sa première défaite de la saison.

Sinsin 0 – Condrusien B 2

Les visités sont pris à froid après dix minutes de jeu par Elliott Vestens. Les occasions s’enchaînent et Tao Vestens met les siens sur orbite juste avant la mi-temps. Le second acte est à l’image du premier malgré le fait que le Condrusien rate les occasions de se mettre définitivement à l’abri.

Loyers B 1 – Ohey 5

Les Oheytois réalisent une bonne entame de match et cela se concrétise par le but de Collard: 0-1 à la 6e. Depas double le score sur penalty dix minutes plus tard. Dechanet permet à Ohey de mener 0-3 à la demi-heure. Les visités se réveillent et réduisent l’écart dès l’engagement. Loyers a même l’occasion de revenir à 2-3 avant la pause mais manque de réalisme. Au retour des vestiaires, Hontoir fait le break. Toussaint alourdit le score dans le temps additionnel.

Bois-de-Villers 4 – Miécret 1

Bois-de-Villers prend l’ascendant en début de match et Martin ouvre le score à la demi-heure de jeu. Blume fait 2-0 avant la mi-temps. Miécret reprend la pause avec de meilleures intentions offensives ce qui permet à Dumont de réduire l’écart à la 70e. Bois-de-Villers doute mais se rassure en toute fin de match en marquant deux buts: Lacroix, sur penalty et une nouvelle fois Martin.

Denée 1 – Dinantaise B 1

Malgré un bon début de match des visités, Nazé débloque le marquoir: 0-1. Dénée ne baisse pas les bras mais se heurte à un très bon gardien. L’inévitable Bourgeois égalise juste après la pause. Cette égalisation galvanise Denée qui essaye d’arracher les trois points, en vain.

Ciney B 13 – Achêne 0

Un haut pressing ainsi que beaucoup d’intensité permettent aux Cinaciens de mener rapidement. Après avoir encaissé les deux premiers buts, le bloc d’Achêne se désorganise et Ciney déroule. Les buteurs sont: Arnauts (3), Audran (5), Jottard, De Meulder, Beumer (2) et Godefroid.

Boninne 0 – Sclayn 0 (arrêté)

La première mi-temps est à l’avantage de Boninne qui se crée des occasions. En 2emi-temps, Sclayn revient peu à peu et commence à dominer. Mais l’arbitre décide d’arrêter le match à un quart d’heure du terme suite au comportement de certains supporters.

Un match fini prématurément

Dans cette rencontre entre deux équipes du top 5, l’arbitre a décidé de mettre fin aux hostilités en raison du comportement de certains supporters. L’attitude des spectateurs a provoqué chez lui un sentiment d’insécurité. «C’est assez frustrant car sur le terrain le match se déroulait dans une bonne ambiance. Je ne sais pas si ce match sera rejoué ou non, ce sera au CP d’en décider mais j’aurais aimé que le match puisse se terminer» déplore Yves Kostic, l’entraîneur de Sclayn. C’est un spectacle assez désolant pour un match de foot dans lequel l’enjeu n’est pas énorme. Ce genre d’attitude dévalorise le travail des différents acteurs du foot.