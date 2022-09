Dinant remporte le choc au sommet

Hastière 3 – Vencimont 4

Hastière tenait son premier point de la saison jusqu’à six minutes du terme. Rullaert (1-1, 10e) répondait à Dion (0-1, 8e). Les Vencimontois reprenaient l’avance par deux fois, via Bienfait (1-2, 30e) et Charlier (2-3, 56e). Kinif (2-2, 43e) et Hulin (3-3, 80e) égalisaient par deux fois. Tonneau délivrait les siens (3-4, 84e).

Beauraing B 0 – Biesme B 2

Tendue, la rencontre a été marquée par une multitude de cartes jaunes (12) et une carte rouge pour le Beaurinois Prince (79e). Après une première période équilibrée, Cattelain trouvait la faille aux alentours de l’heure de jeu (0-1 sur penalty). Wauthy doublait la mise sur penalty (0-2, 79e).

Rienne 6 – Nismes B 0

Sur du velours après le but du jeune Dury (2e), les Riennois appuyaient sur le champignon après le repos. L. Massinon (2-0, 49e; 3-0, 63e) et T. Massinon (4-0, 66e, 5-0 sur pen., 70e; 6-0, 86e) donnaient au score des allures de bicyclette tennistique.

Bièvre 1 – Thy-Château 3

Thys trouvait la faille avant le repos (0-1). Dès la reprise, Mullens égalisait de la tête sur corner (1-1). Les Castors manquaient alors deux grosses occasions. Dans la foulée, Thys doublait la mise (1-2, 68e). Haquenne fixait les chiffres (1-3, 76e).

Dinant 4 – Philippeville 0

Dominée par les Copères, la première période était atteinte sur un score vierge (0-0). Prouvé débloquait le compteur local à l’approche de l’heure de jeu (1-0). Lamquet doublait la mise dans la foulée (2-0, 65e). Delveaux enfonçait le coup sur penalty (3-0, 67e). Tahir fixait les chiffres (4-0, 77e).

Ardennaise 1 – Somzée 2

Dominateurs, les Somzéens oubliaient de prendre l’avance en première période. Après le repos, Massart déflorait la marque (0-1, 53e). Duret égalisait sur l’une des rares occasions locales (1-1, 80e). Son équipier Copinne recevait ensuite un second bristol jaune (87e). De la tête, Weverbergh offrait les trois points aux siens (1-2, 92e).

Frontières 0 – Houyet 0

Pas de vainqueur au terme d’une rencontre physiquement très engagée.