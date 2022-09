Classement des buteurs de P1: Les habituels doublés, et ceux de Monteleone et Nowakowski (J4)

Cela devient déjà une habitude, mais Florian Fromont (Spy) et Tanguy Jonckers (Arquet) y sont encore allés de leur doublé ce week-end. Le premier devance le second d’une réalisation au classement général provisoire. Mais ce dimanche, d’autres joueurs se sont pris au jeu de la double rose: Diego Monteleone à Évelette-Jallet et Kilian Nowakowski à Andenne.