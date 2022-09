24-19, 20-12, 28-10, 23-21

CINEY: A. Balthazar 4, Wutukidi 10, Husson 6 (1x3), Gielen 11, J. Balthazar, Laroche 7 (1x3), De Jaeghere 24 (5x3), Henin 6 (2x3).

Première victoire des Cinaciens, qui ont dicté leur loi à domicile face à Ans. "Le début du match était compliqué, car on n’était pas concentré, confie le coach Balthazar. Mais nous avons resserré la défense par la suite et on a pu prendre le large. C’est une belle victoire collective."

Les Cinaciens sont en effet trop loin de leurs hommes en début de match. Les Liégeois montent jusqu’à 19 unités à la 10e: 24-19. Pas du goût du coach Balthazar, qui demande à ses gars de resserrer derrière. Message reçu cinq sur cinq, avec De Jaeghere qui dégaine à distance: 44-31 à la pause. Au retour des vestiaires, l’ailier cinacien est toujours en pleine réussite à l’extérieur et permet à son équipe de prendre large: 72-41 à la 30e. Le léger relâchement défensif dans le dernier quart n’aura aucun impact sur l’issue de la rencontre.

Loyers 85 – Neufchâteau B 78 (A.P.)

16-21, 20-19, 23-16, 13-16, 13-6

LOYERS: Vanoverschelde 12 (2x3), Bierman 15, Casamento 15 (2x3), Demars 10, Badoux 5 (1x3), Waterval 20 (2x3), Pirlot 10, Descamps 3.

Les Loyersois ont aussi renoué avec le succès à domicile face à Neufchâteau. Le début de la rencontre n’est d’ailleurs pas évident pour les troupes de Julien Marnegrave, qui peinent à contenir les offensives adverses: 16-21 à la 10e. Les Loyersois remettent leur bleu de travail dans le 2equart et la réussite à distance leur sourit, à l’image des bombes de Vanoverschelde, Badoux et Casamento: 36-40 à la pause. Peu à peu, l’écart entre les deux équipes s’amenuise et les Rouges repassent devant dans le 3equart, grâce aux impulsions de Bierman et Waterval: 59-56 à la demi-heure. Mais les Luxembourgeois n’ont pas dit leur dernier mot et arrachent la prolongation: 72-72. Dans le money time, deux bombes de Waterval remettent les Loyersois aux commandes, qui ne tremblent pas aux lancers pour arracher la victoire.

Andenne 73 – Waremme 81

20-21, 19-18, 10-17, 24-25

ANDENNE: Stas 9 (2x3), Klein 12 (2x3), Otte 5, T. Beaujean 6, Kisenga 2, Delva 26 (3x3), R. Beaujean 3 (1x3), Grégoire 6 (1x3), Chaufoureaux 1, Mercier, Marée.

La victoire n’est pas passée loin pour les Oursons. "On n’a pas réussi à imposer notre rythme, regrette Pierre-Philippe Baeken. Notre pourcentage très faible aux shoots en est une des raisons. Certaines consignes n’ont pas vraiment été respectées. C’est dommage, mais on doit continuer à travailler."

D’entrée de jeu, les deux équipes ne se font aucun cadeau. Le coach demande à ses gars de provoquer des fautes sur le secteur intérieur adverse (déforcé), et c’est tout l’inverse qui se produit: Otte et Klein ont déjà deux fautes chacun à la pause: 39-39 au repos. À la reprise, les shoots ratés des Oursons s’accumulent, même aux lancers. Tout l’inverse de leurs adversaires, avec Gaudoux en fer de lance. Les Liégeois gardent leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.