Arbitre: Rolet

Cartes jaunes: Maillard, Pingaut, Delobbe.

CONDRUSIEN: Minet, Nijskens, Warzée, Kouadio, Kleinkenberg, Bukran (63eAx. Defays), Henrot (75eHébette), Kosova (63e Ar. Defays), Maillard, Godfroid, Pingaut.

BEAURAING: Delobbe, Dasty, Broyer, L. De Becker, T. De Becker, Fallon, Ansiaux (73eMont), Dardenne, Suray, Cordioli (89e Amrani), Diskeuve (63eBachelard).

Les Beaurinois mettent la pression sur leur adversaire en début de partie. Cordioli centre côté gauche et trouve T. De Becker. Ce dernier reprend le ballon de volée, mais Minet intervient bien. Le Condrusien réplique avec un coup franc de Henrot qui file au-dessus du but de Delobbe. T. De Becker, bien en jambes en ce début de partie, tente encore sa chance d’une tête qui prend chemin du but, mais que Cordioli dévie malencontreusement et qui file à côté. La première grosse occasion des visités intervient à la 25e minute avec une tête de Warzée sur corner qui touche la barre. Dans la foulée, Kosova amorce un mouvement avec Maillard sur le côté droit. Le ballon de ce dernier est repoussé par Delobbe et puis, sauvé sur la ligne par Suray. Avant le repos, Ansiaux file vers le but de Minet et place un tir qui trompe le portier visité, mais qui échoue sur le poteau.

La seconde période est plus hachée. Diskeuve a la plus grosse occasion du second acte, mais de nouveau, Pingaut sauve le ballon sur la ligne alors que Minet était battu. En fin de match, Hébette tout juste monté au jeu place à son tour une tête sur la barre. Il était dit que le marquoir ne bougerait pas. « Nous avons abusé de longs ballons et avons manqué d’envie de marquer. C’était trop brouillon pour revendiquer quelque chose dans un pauvre match de P1″, disait le joueur local Théo Kleinkenberg à l’issue du match.