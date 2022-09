PROFONDEVILLE: Lizin 7, Bouillon 6, Arnould 2, Flahaux 2, Gaux 2, Romnée 10, Bouchat 1, De Bruijn 4, Pierret 2, Romilly 0.

BONINNE B: Van Hamme 4 (1x3), De Vleeschouwer 6, Delahaut 1, Philippe 5 (1x3), Gilliard 2, Bussman 3 (1x3), Baguette 5, Lakkerwa 4, Fivet 10 (1x3), Hubaut 21 (1x3), Lemaire 8

Premier derby de la saison en R2A entre les Sharks de Profondeville et Boninne. Des "Jaunes"cueillies à froid par les Mosanes qui mènent rapidement 7-2 après 3 minutes. "Et puis le trou d’air", résume le coach mosan, Jordan Mouchart.

Sous l’impulsion d’Hubaut et Fivet, les Boninnoises passent en tête après les dix premières minutes de jeu (18-11). Défensivement, les Namuroises montent d’un ton et limite leur hôte du jour à 9 petits points. Le match est pratiquement plié au repos (20-39). Les filles de Germain Fivet poursuivent leur travail et sont intransigeantes en zone arrière. Tout en alimentant le marquoir, Fivet et Hubaut ponctuent le travail d’équipe (30e: 28-63). Le dernier quart est synonyme de gestion où ce derby n’a eu que de nom tant Boninne a dominé les débats. "Un off-day de notre part, je n’ai pas reconnu mon équipe de la première journée à Fleurus", regrette Jordan Mouchart.

"Je suis satisfait de l’équipe car je stressais un peu avant le début du match, reconnaît l’entraîneur boninnois, Germain Fivet. Défensivement, le job est fait mais offensivement malgré les 70 points marqués, c’était un peu brouillon."