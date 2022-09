Bendaha pas tendre: «On a été nul!»

Cartes jaunes: M. Depotter, Libert, Boudin, Nzinga, Ghazi, Pierrard.

Buts: Jonckers (0-1 et 1-3, 17e et 76e), Nzinga (0-2, 28e), Ghazi (1-2, 57e).

NISMES: Rousseau, Houche, N. Depotter (58e Fraiture), Nava Fernandes, Horé (46eYedoh), Dubuc, Delporte, Boudin, M. Depotter, Libert (46eColin), Ghazi.

ARQUET: Gillet, Martin, Jonckers, Avci (80eLecomte), Fischer, Gengler (50eMpia), Demoulin, Nzinga, Pierrard, Verdel, Mathieu (69eLabeau).

"On a été nul!", voici comment résume Bareck Bendaha, le coach nismois, la prestation de son équipe face à une équipe d’Arquet, toujours invaincue, alors que M. Masset doit arbitrer sans juges de ligne. Si Horé trouve la latte après 11 minutes de jeu, l’ouverture du score vient des Vedrinois. Sur un corner, Jonckers coupe la trajectoire du ballon et son envoi trouve la lucarne de Rousseau. 0-1 et 10 minutes plus tard, c’est Nzinga qui double la marque. Les Bleus sont très réalistes avec deux occasions cadrées. "Vous êtes perdu aujourd’hui?", s’exclame le mentor nismois. Ses joueurs se créent quelques occasions mais manquent de finition à l’image des deux tirs loupés de Nava Fernandes.

Après le repos, les visités trouvent de l’impact et via Ghazi, réduisent la marque. Mais Arquet laisse passer l’orage et dans le dernier quart d’heure, réalise le break avec Jonckers. "Je peux déjà l’annoncer, de cette manière, ça sera un 0/9 face à Grand-Leez, souffle le coach nismois. On ne peut pas gagner un match de cette manière."

"Je suis très content de la prestation du groupe face à un candidat au top 5, se réjouit Denis Sulejman. Et la semaine prochaine face au leader Dinant, nous tenterons de les limiter car ils gagnent souvent leur match sur un score arsenal."