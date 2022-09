Aisemont se fait peur

Victorieux de la manche aller, Villers-le-Gambon a assuré, sur le ballodrome de Vieux-Leuze sa qualification pour le tour suivant dans le cadre du tour final N3-Promotion. Après partage des deux premiers jeux, les Villersois, plus performants sur le rectangle avec des rechas entre les perches de Vander Elst, Godart et Fouarge, s’isolaient à 1-5 et 2-6 pour accrocher le septième jeu avant le repos. "Les joueurs ont abordé la première armure avec sérieux et ont assuré dans les quinze décisifs en fouettant entre les perches, analyse Jacky Godart. Il nous reste deux tours à franchir pour assurer le maintien en N3."

Ce prochain week-end, les Philippevillains affronteront Meux, qui a sorti Sart-en-Fagne.

Meux et Fosses prolongent

A l’image du premier rendez-vous du championnat de Belgique des champions promotionnaires, Wieze a survolé les rencontres contre Vodelée (7-3) et St-Denis (0-7). Dans leur fief, les Dionysiens ont sauvé l’honneur face à Vodelée (7-6).

En remportant l’aller 6-13 à Sart-en-Fagne, le retour ne devait être qu’une formalité pour les Meutis. Avec le jeune Cornet en verve à la livrée, les Sartois rivalisent jusque 4-4. Sentant le danger, Dubois permute avec Troonen au poste de foncier. Dans la foulée, ils décrochent le septième jeu qualificatif. "Nous avons bien manœuvré avec les frappeurs Dumont et Zicot en exergue et bien épaulés par Dumont en devanture", soulignait le président Serge Zicot palliant les absences de Baudoin Botilde et de son épouse hospitalisés à la suite d’un accident de voiture.

À l’image de l’aller (13-10), Fosses a émergé sur le fil à Ciney: 12-13. Les Cinaciens ont à nouveau offert une belle résistance en partageant les jeux tout au long du premier acte: 7-6. L’entrée de Marique à la reprise pour Vanderus galvanisa les Fossois alignant trois jeux de rang pour mener 7-9, 8-10 et surtout 8-11, le jeu qualificatif pour poursuivre l’aventure. "Nous avons fait la différence à la livrée en profitant de la baisse de régime des frappeurs locaux, observait Christopher Marique. Fauchet, Charlot, Bihay et moi-même avons concrétisé notre puissance sur le tamis."

Les "Chinels"affronteront Isières, classé second en R 1 A, pour poursuivre leur opération maintien.