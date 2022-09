À dix, Andenne tient sa première victoire

Cartes jaunes: Stavaux, Es-Shimi, Beaujean, Mas.

Carte rouge: Tambour (54e).

Buts: P. Minon (0-1, 20e), Nowakowski (1-1, 45e; 2-1, 69e).

ANDENNE: Tambour, Stavaux (59eOsorio), Es-Shimi, Vanhorick, François, Nowakowski, Benothman, Corra (33eBeaujean), Rigo, Bongiovanni (54e Degeneffe), Mas (89eMota).

CHEVETOGNE: Gauchet, Sevrin, Cappelle, De Bona (64eDerèse), P. Minon (40eSantarossa), Cowez, Desille, Ergot (78e Devogelaere), Pierard, Mathieu (46eServais), Dubois.

Comme à leur – mauvaise – habitude, les "Oursons"entrent mal dans leur rencontre et se font surprendre après vingt minutes. Pol Minon profite d’un centre de Viguen Mathieu pour envoyer le cuir au fond de la tête. "Je ne sais pas si c’est un problème d’échauffement ou si les gars ne sont pas réveillés, mais c’est pénible, commente Dominique Cuvelier. On doit à chaque fois courir après le score.C’est vraiment quelque chose à rectifier." À l’inverse, Chevetogne continue de pousser et de prendre les 30 premières minutes de la partie à son compte. "À ce moment, nous étions un peu les seuls sur le terrain", confie le buteur chevetognard. Puis, les "Coccinelles"doivent procéder à deux changements, sur blessure, des deux protagonistes du but visiteur. "Et on prend un but, de nouveau, juste avant la mi-temps, poursuit Pol Minon. C’est encore un petit coup de massue alors qu’on livrait une bonne prestation."Nowakowski égalise en effet et fait douter les Cinaciens, toujours à la recherche de leurs premières unités en championnat.

Au retour des vestiaires, c’est aux Andennais d’encaisser un coup dur suite à l’exclusion du gardien Louka Tambour. "La carte rouge est tout à fait logique, ajoute Dominique Cuvelier. Mon gardien est sorti de son rectangle et a eu un mauvais réflexe de la main."Avec Mory Degeneffe dans les buts, Andenne résiste et trouve même une seconde fois la faille, toujours par Nowakowski, cette fois sur coup franc. "C’est la victoire qu’il nous fallait impérativement, conclut le T1 des Oursons. Ce n’était pas du grand football mais, niveau caractère et mentalité, j’ai vu de très bonnes choses, surtout contre une équipe comme Chevetogne qui ne lâche jamais rien."

Les joueurs de Michel Godefroid ne sont pas parvenus à insuffler la révolte nécessaire au stade Pappa et plient pour la quatrième fois en autant de sorties cette saison. "Une équipe a baissé les bras et l’autre s’est mise à y croire. S’il faut à chaque fois marquer 3 buts pour gagner un match, il risque d’être difficile de prendre les 3 points", prévient-on à Chevetogne.