Le sans-faute est terminé en haut du classement P3A. Leuze, qui restait la dernière formation de la série à n’avoir encore rien laissé à ses adversaires, a été contraint au partage par l’ Union Namur B (1-1) ce dimanche. Ce match nul, combiné aux victoires en déplacement de Bossière B (0-1 à Rhisnes B) et de Taviers (2-3 à Ligny B) replace désormais un trio à 10 unités aux trois premières places. Juste derrière, Jemeppe (vainqueur 4-7 à Émines), reste en embuscade et à une petite longueur des trois équipes de tête.

Saint-Germain, qui avait décroché ses trois premiers points le week-end dernier face à Auvelais, est tombé dans le piège tendu par Falisolle-Aisemont: les Sambriens, vainqueurs 5-4, prennent à leur tour leurs trois premiers points de la saison.

Dans les autres rencontres, on notera le match nul et vierge entre Auvelais et Flawinne et les défaites à domicile de Moustier (2-3 face à Spy B) et de Floreffe (1-2 contre Arquet B).

P3B: Le Condrusien tient le rythme, première défaite d’Assesse B

Quatre matches et autant de victoires: les joueurs du Condrusien B n’ont toujours pas connu le moindre faux pas. Ce dimanche, c’est à Sinsin que les Hamoisiens sont allés s’imposer (0-2) pour porter leur bilan comptable à 12 sur 12. Son dauphin, Ohey, a lui décroché les 3 points sur le terrain de Loyers B (2-5), ce qui signifie également un sans-faute pour les joueurs de Vivian Delhalle, qui totalisent eux un match de moins (9 sur 9). Boninne (0-0 contre Sclayn) et Bois-de-Villers (4-1 contre Miécret) complètent le podium provisoire de P3B.

Achêne a subi la sévère loi de son voisin Ciney B (13-0) pendant que Faulx infligeait à Assesse B sa première défaite de la saison (3-1) après ses deux nuls et sa victoire d’ouverture.

Pas de vainqueur entre Denée et la RUS Dinantaise B, qui se sont quittés sur le score de 1-1. Bioul B était au repos ce week-end (pour rappel, la série ne comporte plus que 15 équipes suite au forfait général de Sorée).

P3C: Hastière, Beauraing B et l’Ardennaise calent encore

En série C, trois formations n’ont toujours pas marqué le moindre point en championnat. Il s’agit de Beauraing B, d’ Hastière et de l’ ES Ardennaise qui viennent chacun de subir leur quatrième revers de rang depuis l’entame de la saison. Les premiers ont été battus chez eux 0-2 par Biesme B, les deuxièmes se sont inclinés à domicile aussi, 3-4 face à Vencimont et les Ardennais, à la maison également, n’ont pu se défaire de Somzée (1-2). Les Somzéens occupent l’autre extrémité du classement, eux qui n’ont que des succès au compteur, au même titre que Thy-le-Château, tombeur 1-3 de Bièvre.

Rienne, qui n’avait pas trouvé le chemin des filets contre Thy le week-end dernier (4-0), s’est refait une santé en infligeant un score de tennis à Nismes B (6-0). Les deux autres matches du jour se sont soldés par des partages: entre Couvin B et Pesche B (1-1) et entre Frontières et Houyet (0-0).

+ Les détails et les buteurs sont à retrouver dans L’Avenir de ce lundi 12 septembre 2022, et sur tablette , smartphone ou PC