Le leader de la série A est toujours bel et bien Naninne: les Mauves ont signé une quatrième victoire d’affilée, cette fois sur le terrain d’ Aische B (0-1). Avec un 12 sur 12, le groupe de Stéphane Decraux mène la danse au classement, devant Profondeville (victorieux 0-1 à Grand-Leez B) et Petit-Waret (qui s’est imposé 2-0 contre Jambes). Mosans et Biwacks totalisent eux 10 unités après leurs quatres premiers matches de championnat.

À l’autre bout du classement, Tamines B et Sauvenière stagnent toujours à zéro point. Les "Alloux"ont été défaits 0-3 par Lustin tandis que les "Wawas"ont perdu face à Rhisnes (3-6). Malonne, qui avait signé sa première victoire dimanche passé, n’est pas parvenu à réitérer l’opération, battu qu’il a été par Éghezée (4-0).

Les deux autres vainqueurs du week-end évoluaient également à domicile: Bossière s’est imposé face à Ligny et Wépion contre le FCO Namur, chacun sur le score de 2-0.

P2B: Première défaite de Schaltin, Anhée et Gedinne à 12 sur 12

Tous les deux grâce à un match nul (1-1 contre Surice pour les "Cavaliers"et 2-2 contre Petigny pour les Florennois), Gesves et Flavion-Morialmé B ont débloqué leur compteur ce week-end. Avec cette unité, les deux formations ne sont plus lanternes rouges, un rôle qu’elles ont délaissé à Molignée, de nouveau battu ce dimanche (6-2 par Tarcienne).

Dans cette série, le leadership est toujours aux mains de Gedinne (victorieux 0-4 à Assesse) et d’ Anhée (tombeur 0-3 d’ Havelange). "Mauves"et "Oranges"n’ont toujours pas laissé filer le moindre point en quatre matches. Ils sont suivis par Schaltin, qui a subi son premier revers de la saison après ses 3 victoires d’entrée de jeu. C’est Pesche qui a mis fin à ce bon début des Schaltinois (1-0). Si Bioul s’est débarrassé (3-1) d’ Onhaye B, Pondrôme et Rochefort B n’ont pu faire mieux qu’un nul, mais avec 8 buts à la clé (4-4).