Au tour de Natoye de s’offrir Beez

BEEZ: F. Geubel 2, Borlon 11 (1x3), Forget 6, Jaumotte 7 (1x3), Van Hamme 2, Dendas 16 (3x3), G. Geubel, Géradon 1, Trausch 3 (1x3), Mullenders 2, Chapelle 2, Gailly 2.

NATOYE: Van Landschoot 11, Héraly 4, Cleymans 6, Beuken 10 (2x3), Targez 4, Pirlot 23 (3x3), Van Doninck 5 (1x3), M. Legros 7 (1x3).

Plus efficace offensivement, Natoye est sorti vainqueur de ce petit derby. Petit derby, en effet, surtout après une première période pauvre en qualité. La rencontre peine à décoller. Les possibilités d’alimenter le marquoir sont présentes mais l’imprécision règne en maître dans le premier quart (13-11). Face à des défenses en place, le dernier geste reste difficile à calibrer (15-15, 14e). Parfois, les deux formations se répondent à distance mais ne parviennent pas à se détacher l’une de l’autre. C’est 23-27 au repos. Cette mi-temps arrive à point nommé car le derby se lance enfin. Le pivot natoyen Pirlot est en feu mais trouve du répondant avec Borlon. L’engagement est de rigueur et les shoots sont pris en rythme (31-39, 24e). Par après, les visités galvaudent sous l’anneau et enchaînent les échecs aux lancers-francs alors que Natoye continue de performer en périphérie. C’est 38-52 à la 30e.

À l’entrée du dernier acte, Beez instaure une zone, qui contrarie les offensives adverses, et part ensuite en transition. Beez est remotivé (44-52, 31e), mais ce n’est que feu de paille puisque Natoye remet les pendules à l’heure en trouvant des solutions alternatives (45-58, 34e). De son côté, Beez retombe un peu dans ses travers et est trop éloigné de son adversaire pour revendiquer la victoire. "Le réveil au début du dernier quart a fait du bien mais n’a pas duré, regrette l’ailier beezois, Alexandre Borlon. Notre manque de réussite, aux lancers-francs ou ailleurs, ne nous a pas permis d’accrocher Natoye sur la longueur. On rate encore des choses trop faciles. C’est le point noir." "En première mi-temps, nous avons été en place en défense mais nous n’avons pas connu de réussite, confirme le pivot, natoye, François Pirlot. On a retrouvé du pourcentage à la reprise et, dans le final, on a à nouveau répondu présent en défense, notre point fort en ce début de saison."