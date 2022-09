6 buts et du spectacle entre Marloie et Ciney

Ce sont les "Bleus"qui ont trouvé la faille en premier, d’une jolie bicyclette de Jérôme Claude, ancien de Marloie au même titre que le coach cinacien David Maucq. Mais les locaux revenaient au score et passaient même devant grâce à Pierre-Antoine Collard d’abord et à Édouard Dehon ensuite (2-1). Ciney ne l’entendait pas de cette oreille et égalisait avant de prendre, à nouveau, les commandes de la partie grâce à Nicolas Jadot (2-3). Il était écrit que les meilleurs ennemis Maucq et Jacquemart se quitteraient dos à dos et c’était le fils de l’entraîneur de Marloie qui claquait la dernière rose de la soirée, celle qui scellait le score à 3 buts de chaque côté.

