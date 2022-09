Sylvain Moniquet: «C’est tout bon pour Montréal!»

"Je suis content. Malheureusement, j’ai eu des crampes dans les cinq cents derniers mètres de la course", regrette le jeune coureur namurois. "Sans ça, je pense que j’avais les jambes pour faire un Top 10. Maintenant, c’est comme ça, je ne suis pas le seul dans ce cas. J’ai été vraiment bien protégé toute la journée par mon coéquipier Carlos (NdlR: l’Espagnol Barbero) qui a fait un super boulot pour moi. Il m’a tout le temps emmené en bonne position. C’est gai de rouler comme ça plutôt que de devoir faire tout soi-même. Je venais pour faire un bon résultat, mais sans trop savoir, car les bosses de Québec ne sont pas très longues, elles font aux alentours d’une minute. J’ai plus le rendez-vous de Montréal dans le viseur, il va mieux me convenir, les montées y sont plus dures. Cette course de vendredi me met en confiance pour l’épreuve de dimanche."

Au sein de l’équipe Lotto-Soudal, il est un des hommes protégés au Canada, avec Florian Vermeersch. Car le prometteur grimpeur namurois est en forme. Mais aussi parce qu’il fait partie des dix premiers de sa formation au classement UCI (le ranking des équipes est établi en additionnant les points des dix premiers de chaque formation). Or, on le sait, Lotto-Soudal est pour l’instant en difficulté au classement mondial et risque de perdre sa licence World Tour si elle n’augmente pas son nombre de points. "C’est une satisfaction de me retrouver dans les dix meilleurs de l’équipe", poursuit Sylvain Moniquet. "Je ne m’y attendais pas trop. J’ai pris des points un peu partout et le fait d’en avoir quasiment 300 montre une belle progression par rapport à l’an passé, à ma première année chez les pros."

Vendredi, il a glâné 30 nouveaux points UCI. "Je n’aime pas trop cette façon de courir en fonction des points UCI, mais il n’y a pas le choix, c’est important", termine le coureur de Landenne. "Sur des épreuves World Tour d’un jour, il y a énormément de points à prendre. J’espère donc bien me classer dimanche à Montréal. Des courses en ville, avec un circuit urbain, cela reste particulier. On sait où se placer. Même si avec la jeune génération, on ne sait plus comment trop comment les courses vont se dérouler."