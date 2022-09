Pondrôme: renouer avec la victoire

Après un début encourageant, avec un partage à Surice et une nette victoire face à Molignée, Pondrôme est revenu bredouille de son déplacement à Gedinne. « Un match équilibré, avoue Bruno Meunier. On aurait pu sauver un point. Nous étions cependant privés de plusieurs titulaires, dont Cédric Magis. Lors de la préparation, on a dû travailler avec plusieurs absences, en raison des vacances. Mais on ne peut que monter en puissance au fil des rencontres. Le groupe est en tout cas soudé et la mentalité excellente. »