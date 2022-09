P3C: Duel d'équipes ambitieuses à Dinant, qui reçoit Philippeville

"Je m’attends à un match physique et engagé, avance le T1 mosan, Olivier Baudelet. Il faudra donc répondre dans l’impact, afin de pouvoir gérer le ballon et imposer notre jeu à domicile. Nos adversaires viennent de prendre leurs premiers points. Ils sont donc en confiance. Le duel peut s’avérer intéressant, contre une équipe qui a affiché ses ambitions. À nous de montrer que nous faisons aussi partie de ces équipes ambitieuses." Ange Paré et Fourneaux reviennent de blessure. B. Petit est convalescent (cheville).