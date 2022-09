Ismaël Boutgayout en renfort

Défaits lors de la journée inaugurale à Habay, les Rochefortois ont renoué avec la victoire face à Richelle. "Comme face à Habay, on s’est mis tout seul en difficultés, confie le coach Yannick Pauletti. On a concédé cinq frappes au but en deux matches, dont trois qui ont fait mouche. Ces trois buts viennent d’erreurs individuelles." Face à Herstal, les Rochefortois ont l’occasion de confirmer. "Certes, ils ont fait un 0/6 en début de championnat, mais cela reste une équipe performante. Ils sont souvent redoutables face à des équipes du top. Avec leur expérience et leur physique, il ne leur manque que la réussite en ce début de championnat".

La saison passée, les hommes de Yannick Pauletti avaient été battus à l’aller, avant de prendre leur revanche au retour. "Ils ont perdu leur attaquant Diallo, mais ils ont toujours Da Silva, rajoute le coach rochefortois. Ils ont aussi transféré Bamona, qui est un très bon élément.Mais le plus important, ce n’est pas l’adversaire mais nous-mêmes. On doit répondre présent et j’espère qu’on est enfin lancé dans une spirale positive."

ROCHEFORT: aucun blessé supplémentaire n’est à signaler hormis Simon Marrazza, Valentin Thomas, Gilles Bernard, Jérôme Bertrand et Lucas Geurde, en revalidation. Mathieu Cornet est suspendu, après avoir écopé du bristol rouge la semaine passée face à Richelle. Le coach Pauletti dévoilera sa sélection ce samedi.