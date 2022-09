"Oui, surtout après la mauvaise prestation de samedi dernier, j’attends un autre visage de la part de l’équipe, déclare l’entraîneur mariembourgeois, Gabor Bukran. Et face à Pays Vert, une équipe solide, athlétique, qui sort d’une belle préparation en battant des formations d’un calibre supérieur comme Acren, nous devrons nous battre sur le terrain. Certes, ils ont été battus la semaine passée à Onhaye, mais on connaît tous la valeur des Walherois qui sont hyper efficaces."

Au niveau de l’infirmerie, les bonnes nouvelles commencent à arriver. "Galante s’est entraîné normalement ce jeudi. Sobry a repris la course et intégrera les séances collectives la semaine prochaine. Pour Eugene, on voit le bout du tunnel."

Pour Van Lerberghe, le coach couvinois mise sur 3-4 semaines avant de voir le retour du défenseur central. "Nous devons faire attention à son genou. Un programme spécial lui a été concocté et d’ici octobre, Simon devrait intégrer à 100% le noyau."

Une bonne nouvelle pour l’arrière-garde mariembourgeoise, fort impactée par les blessures.